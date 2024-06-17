歐國盃｜3年前險命喪球場震驚全球　艾歷臣今回歸建功：已是勝利

3年前的歐洲國家盃，丹麥的首場分組賽同樣被安排在當日第二場上演，對芬蘭以為是平平無奇的一仗，但丹麥中場核心基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）在上半場突然心臟病發倒地，這一幕相信不少球迷依然歷歷在目。

32歲的艾歷臣從鬼門關走出來，一步一步返回綠茵場，相隔1100日後，他再度代表丹麥出戰歐國盃，同樣是首場分組賽﹑同樣是當晚第二場，這名丹麥中場卻巧妙地一控一射破網，更當選最佳球員。



歐國盃｜艾歷臣時隔1100日再戰分組賽建功 丹麥1：1斯洛文尼亞

經過3年後，或許已有球迷遺忘誰是歐國盃上屆冠軍，但大多數球迷都會記得艾歷臣倒地的一幕，猶記得當日在社交網站「洗版」，密切跟進艾歷臣的狀態，由暈倒至回復知覺，彷彿全球球迷一同經歷生死。

上屆歐國盃，艾歷臣暈倒的一幕，不少球迷仍然歷歷在目。（資料圖片／Getty Images）

基斯甸艾歷臣吉人天相，相隔3年再度在歐國盃亮相，17分鐘接應雲特（Jonas Wind）妙絕的後踭助攻，艾歷臣禁區內心口一控一射，瀟灑破網，為丹麥打開紀錄，他隨即與助攻的雲特慶祝，丹麥在場的傳媒起立拍手歡呼，逃離鬼門關後再在歐國盃賽場有進賬，這個入球對艾歷臣﹑甚至球迷都別具意義。

艾歷臣首度在歐國盃賽場有進賬。（Getty Images）

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艾歷臣今場更加盡展中場大腦的本色，全場合共創造12次射門機會，其中5次自己起腳，另外7次則造就隊友，可惜艾歷臣的入球未能為丹麥帶來勝利，下半場被斯洛文尼亞的艾歷真沙（Erik Janza）追平，兩軍以1：1握手言和，依然無阻艾歷臣賽後當選今仗的最佳球員。

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艾歷臣獲選為今仗最佳球員。（Getty Images）

艾歷臣在逃離鬼門關1100日後，為了重回綠茵場付出不少努力。艾歷臣意外暈倒後，體內植入心臟除顫器，以防同類事件再度發生，當時效力國際米蘭的艾歷臣，因為意大利法例不容許裝有除顫器的球員踢職業聯賽，故此只好解約。

艾歷臣未有放棄足球，積極準備回歸，跟隨母會奧丹斯﹑阿積士青年隊操練，其後重回英超﹑短期加盟賓福特，表現更獲得曼聯青睞，效力兩年間助曼聯兩度捧盃，如今再戰歐國盃並有進賬。

艾歷臣足球生涯的第二人生，在賓福特重新起步。（資料圖片／Getty Images）

「今屆歐國盃的故事與上屆截然不同。」基斯甸艾歷臣賽後表示很高興可以再戰歐國盃，更取得歐國盃個人首個入球，他對近年經歷的一切都十分感恩，「上屆歐國盃後，我可以繼續踢更多的賽事，對我而言已經是一場勝利。」