歐國盃｜阿爾巴尼亞球迷「暴行」挑釁意大利迷　網民獻計更歹毒

歐洲國家盃B組賽事，意大利和阿爾巴尼亞在多蒙特主場西法倫球場交手，阿爾巴尼亞雖然以一個23秒入球，刷新了歐國盃最快入球紀錄，但比賽前兩軍球迷在場外的互動，更加矚目。



論壇Reddit的足球版上，有球迷以「阿爾巴尼亞球迷在賽前挑釁意大利球迷」為題分享了一段影片，還把片段標註為「成人內容」，由於歐洲球迷暴力事件屢見不鮮，令人以為是否兩隊球迷在賽前血腥毆鬥，未料不少人看過後，都表示驚訝。

意大利在歐國盃第一場分組賽，2：1反勝阿爾巴尼亞。（Getty Images）

片段中，藍衫的意大利球迷和阿爾巴尼亞球迷隔着一條馬路「對峙」，一名意大利球迷跪下做出求饒的手勢，對岸的黑衫阿爾巴尼亞球迷雙手拿着一大束乾意大利粉，然後狠狠地將意粉折斷、拋上空中，再以兩軍球迷一同大笑作結，場面有趣之餘也展現了不同隊伍球迷間的幽默。

意大利球迷跪地「求饒」。（Twitter）

阿爾巴尼亞球迷手握一大束乾意粉，準備「暴行」。（Twitter）

意粉折斷後被拋上天。（Twitter）

影片立刻引來許多留言，「沒想到影片內容這麼可愛」，片中既然有意大利食物，自然也有人留言：「下一步是什麼？當着他們的面，將菠蘿切片放上薄餅嗎？」、「還未出動菠蘿Pizza呢」，也有人幽默地說：「雖然已做好心理準備，但這樣做也太過份」。

還有球迷想出比「菠蘿Pizza」更「歹毒」的念頭：「比菠蘿Pizza更過份的話，就是將這些碎掉的意粉撿起來、煮熟、再拌入茄汁來吃吧！」有人再提出：「還要用匙羹吃，將意粉煮淋一點、弄碎一點」。

意大利最後在比賽中以2：1反勝阿爾巴尼亞，總算為碎掉的意粉報仇，不過比起這場勝仗，「折斷意粉」的影片更受關注，意大利足球媒體Football Italia指出，意大利和阿爾巴尼亞本身只有一海之隔，意大利南部跟阿爾巴尼亞更是距離極近，阿爾巴尼亞本身也會接收到意大利的電視台，因此兩國球迷之間關係不俗，促成了今次這幕有趣場面。