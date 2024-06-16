歐國盃｜西班牙「天才中學生」破兩項紀錄　莫迪歷奪獎時他未出生

歐洲國家盃B組賽事，西班牙與克羅地亞在德國柏林交手，最終換上許多新臉孔的「狂牛軍團」3：0大勝一場。比賽中，2007年出生的耶馬成為焦點。



效力巴塞隆拿的前鋒耶馬（Lamine Yamal）2007年7月出生，目前才16歲，仍在讀中學的他即使參戰歐國盃也要帶着功課，還要繼續遙距上課；但他在球會、歐國盃外圍賽及國際友誼賽都有好表現，貢獻入球和助攻，令外界對他寄予厚望。

耶馬在對克羅地亞一戰正選上陣，立刻以16歲338日之齡成為歐國盃史上最年輕的上陣球員，而他為隊友丹尼爾卡華積（Dani Carvajal）交出助攻，自然也成為歐國盃史上最年輕交出助攻的球員。恰巧當日是耶馬父親生日，成為最好的生日禮物。

耶馬（右）仍是個學生，已在歐國盃連破紀錄。（路透社）

其實耶馬還幾乎創下「最年輕歐國盃入球」的紀錄，但射門被克羅地亞門將利華高域（Dominik Livakovic）精彩地單手救出，想入波還要再等等。不過耶馬全場多次在右路發難，出現不少「一對三」、「一對四」的場面，他的速度也令對手疲於奔命，表現深受讚賞。

主帥富安迪（De la Fuente）坦言，從日常訓練已可知耶馬的水平屬於頂級，「他的技術超卓，應該每個人都認同這一點，他的想像力非常好」，但也強調，耶馬仍需不斷努力，「這樣才能成為真正出色的球員」。

耶馬不斷以各種方式威脅對手大門。（路透社）

由於耶馬仍然非常年輕，今場賽前不少媒體都特意用他與1985年出生、38歲的克羅地亞老將莫迪歷（Luka Modric）比較，其中一項有趣數據是，莫迪歷在2007年首次成為克羅地亞足球先生時，耶馬還未出生；而莫迪歷首次在英超上陣時，耶馬才滿1歲不久。

莫迪歷賽前被問到與耶馬接近22年的年齡差距時，笑言：「這種事讓我覺得自己真的老了。但比起年齡，場上表現更重要，人人都知道耶馬能帶來很大威脅，他的前途一片光明。」

沙場老將莫迪歷比耶馬要大接近22年。（Getty Images）

耶馬現在才16歲，仍是中學生的年齡，有球迷就看準這一點，製作了創意標語，希望搏得耶馬注意——一位西班牙球迷舉起紙板，板上寫道：「Lamine，用球衣換取數學試題吧！」並在紙板上貼上一份「試卷」，令人會心微笑。