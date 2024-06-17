歐國盃｜坦赫格兼職講波點評修夫基戰術　稱曼聯已擁有最佳領隊

曼聯領隊坦赫格（Erik ten Hag）擔任荷蘭電視台的嘉賓，評述英格蘭對塞爾維亞的歐國盃分組賽。他表示理解英格蘭主帥修夫基的保守想法，在領先後縮後，保持緊湊的陣型，另外讚賞皇家馬德里中場祖迪比寧咸提升了整支英格蘭的水平。



坦赫格昨晚到荷蘭電視台擔任評述嘉賓。（X）

當地時間周日（16日），英格蘭在歐國盃C組首場分組賽以1：0險勝塞爾維亞，旗開得勝。荷蘭電視台邀請到坦赫格擔任嘉賓，評述該場歐國盃比賽。

坦赫格說：「在上半場，我幾享受比寧咸的表現。他用個人能力帶起英格蘭，將球隊提升到一個更高的水平。」比寧咸在13分鐘後上頭槌建功，為英格蘭開紀錄，「三獅軍團」亦靠這個入球取勝。

英格蘭踢得很被動。 曼聯領隊坦赫格

然而，英格蘭在30分鐘後捱打，形勢愈來愈被動。坦赫格亦留意到形勢的變化，他說：「英格蘭踢得很被動。我看到他們縮後，要塞爾維亞壓前。」

他認為這是英格蘭領隊修夫基刻意為之，他解釋：「這是領隊的想法（vision）。英格蘭領先1：0，之後他（修夫基）開始賭博，保持球隊陣型緊湊，並在餘下時間的依靠個別時刻反擊。」

坦赫格與塞爾維亞老將杜辛泰迪治隔空對話。泰迪治讚坦赫格是他遇過的最佳領隊。（X）

曼聯今季排英超第八名，但最後贏得足總盃冠軍，之後曼聯新管理層檢討球季，花了約兩周時間，決定留用坦赫格為帥。一度盛傳，曼聯想邀請修夫基接替坦赫格掌帥印。

「曼聯及我仍未就新合約達成協議。」坦赫格說：「這不是容易達成的，我們還需要談判。」

最終得出結論，他們（曼聯）已經擁有了最佳的領隊。 曼聯領隊坦赫格

傳媒報道，曼聯一度有意換帥，曾聯繫杜慈、普捷天奴、麥堅拿、迪沙比以至修夫基等領隊。坦赫格說：「曼聯已經告訴我，他們聯繫過杜慈，但最終得出結論，他們已經擁有了最佳的領隊。」

「英力士需要時間，他們剛入主，檢討球季是很正常的。他們談過很多人選，這個不是什麼秘密。」

坦赫格還透露，曼聯直接派人去度假勝地找他，告訴他獲留任，「曼聯打擾了我的假期，他們突然來到我門前。他們飛了去伊比薩島找我」。