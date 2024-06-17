港超聯｜傑志宣布陳晉一離隊　外流中超上海申花　IG長文道謝

港超球會傑志周一（17日）公布，與上海申花達成共識，陣中港隊成員陳晉一將加盟該中超球隊。



能司職左翼、左後衛等各個位置的陳晉一，2018年夏天以16歲之齡與傑志簽下職業合約出道，該季除了為傑志於本地賽事上陣之餘，亦已在亞冠盃外圍賽正選上陣。

現年21歲的陳晉一效力傑志共五季，雖然曾於2022/23球季外借到西協甲球會皇家伊倫聯，但也共為「藍鳥」上陣100場。他除了兩度協助「藍鳥」贏得港超聯冠軍，亦曾贏得高級組銀牌、足總盃和菁英盃三項盃賽。當中在2019/20球季菁英盃決賽，陳晉一更獲選為決賽最佳球員，並於2019年6月首度代表大港腳上陣。

陳晉一正式加盟上海申花。（上海申花）

陳晉一表示：「感謝傑志上下在過去6年的幫助和支持，令我成為一個更好的球員，亦要多謝球迷一直的支持。離開傑志感到不捨，但我的目標不止於香港，希望到其他聯賽接觸更高水平的足球。」

上海申花是中國最早成立的職業足球會之一，亦是中超與中國甲A（前頂級聯賽）創始會員，球隊2023年贏得中國足協盃冠軍，今季暫排中超榜首。

陳晉一雖年輕，但由16歲開始代表港隊已多年。（高詩琦攝）

陳晉一將成為今季第六名效力中超聯賽的現役港腳，其餘包括梅州客家的茹子楠、河南隊的周緣德、滄州雄獅的孫銘謙、深圳新鵬城的安永佳與浙江隊的梁諾恆。而上海申花下一場中超聯賽，正是今月26日對另一港將茹子楠效力的梅州客家。

陳晉一曾外借西協甲球會皇家伊倫聯。（皇家伊倫聯提供）

傑志公布消息後，陳晉一隨即在Instagram發布長文，向傑志道謝，「亞冠外圍賽讓一個16歲小子正選出場、出線亞冠時全部正選上陣、更加在今季第一次帶（戴）上一次隊長臂章。不論在我高處也好、受傷犯事的低谷，也不吝嗇給我時間、機會去栽培我。」他又指跟隊友相處的時間比家人更多，「小時的偶像成為隊友，更成為大哥哥照顧我，督促我令我不要高傲，在迷失自我的時候給我方向。」

他又向球迷道謝，指無論是打氣或批評聲音都一一收到，希望球迷明白外流是自己一直以來的夢想和目標；最後他也感謝摯友于楊，「說話從來都唔會轉彎末（抹）角，讓我不斷反思反省自己，令我更堅定足球係現時自己的唯一」。

陳晉一IG帖文：