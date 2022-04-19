亞冠直擊︱傑志負神戶　陳晉一：受夠了雖敗猶榮　目標是出線

大概在數年前，沒有球迷會想過香港球隊能跟日職球會在亞冠較量，且雙方互有攻守。傑志今日僅負神戶勝利船1：2，相信不少觀眾甚至傳媒，都會說是「雖敗猶榮」。

但這種滋味，「藍鳥」後衛陳晉一已經歷過不止一次，他並不滿足於此，即使踢到腳軟，他仍希望下次要在對方手上取得分數。

香港01記者袁志浩 武里南直擊



傑志在今屆亞冠盃第二仗，面對被視為同組最強的神戶勝利船，對方雖沒有主力恩尼斯達，但實力確實仍在「藍鳥」之上。傑志最終輸1：2，球員賽後低着頭走向隻身到場打氣的擁躉Aidan前致意，再失落地步回更衣室；今場踢足90分鐘的陳晉一步伐漸漸變慢，最終更在場內蹲下。

「真係好攰......」這位19歲球員說，4天內踢了兩場強度極高的比賽，累得他雙腿酸軟，而面對神戶這種水平更高的對手，不單止是生理上有負擔，心理上也疲憊。「他們用好多腦、很多配合，我們意志要更集中，要想他們是如何做，也要想我們防守要如何部署。」

亞冠盃：陳晉一垂頭離場，顯得甚為失落。（袁志浩攝）

陳晉一首次踏足亞冠舞台，是2019年的亞冠盃外圍賽對馬來西亞球隊霹靂，當時傑志出局而回，記得他說過，那是一場震撼教育。經歷上屆對大阪櫻花後，今屆再鬥神戶，陳晉一仍有很深感受，「他們技術及體能好，戰術上多元化、多層次。自己的亞洲賽經驗愈來愈豐富，會慢慢知道對手戰術及特點，希望可逐步令香港球隊有力挑戰亞洲列強。」

現場直擊相集：神戶勝利船對傑志（按圖放大）

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訪問短短數分鐘，陳晉一說了不下一次「可惜」，是因為他明白及相信，球會是有能力免於落敗的。這次傑志輸波但破蛋，就連記者跟行家討論，也說是有交代了，只不過其實陳晉一並不滿足於此，「是雖敗猶榮，但已說到厭了。我們真的心雄，目標的確是要出線，所以下次（對神戶）不能再犯錯，要有分落袋。」的而且確，香港球壇、以至體壇倘要進步，成為真正的勁旅，不可再不思進取地將「雖敗猶榮」四字掛在口邊。

傑志下場會在4月28日先對清萊聯，最後一輪才會在5月1日再撼神戶，屆時很大機會將決定小組首名誰屬，甚至影響傑志的出線形勢。