【港足．短說．陳晉一】新星乍現勇字當頭　出鞘利劍開拓未來

港超復賽，四項錦標花落誰家固然是焦點所在，但在首周賽事過後，一顆新星的出現叫球迷驚喜。 兩年前仍是一頭長髮的陳晉一，現以爽朗形象示人，場上表現亦更見效率。18歲的他憑個人突破、處理死球等創造入球，菁英盃決賽再當選MVP，背後全因代表年青人的勇氣和活力。

「未試過以視像形式做專訪，加上我口才不太好，所以有點緊張。」年僅18歲的陳晉一靦腆地道，跟他場上大膽作風有別。他在周日贏得菁英盃決賽「最有價值球員」，換來生涯首次專訪。

菁英盃冠軍亦是阿一的「第一次」。從U10青年軍開始，他從未贏過十一人賽冠軍，「亞軍反拿了很多。U13聯賽及足總盃、U15又全是亞軍，U18則兩個季軍......每年殺入決賽都輸。」他苦笑道。

上季傑志雖捧走足總盃及高級組銀牌，惟阿一參與度不高，今趟由菁英盃分組賽踢到決賽，算是他「親手」贏下的首個錦標，「以往睇電視見人舉起歐聯冠軍，自己終於感受到這種滋味，零舍不同。」

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傑志在菁英盃決賽擊敗冠忠南區，陳晉一決賽正選上陣兼獲選MVP，是首個他「親手」贏得的冠軍。（資料圖片／袁志浩攝）

職業生涯夢幻開局 兩年經歷超乎想像

兩年前，16歲的阿一仍寂寂無名，轉眼間他由坐在電視機前睇波的學生，變成「藍鳥」及港隊新星。回顧投身職業之初，傑志陣中有費蘭度、華杜斯等外援，每位都是三冠王功臣。

他笑指當時的目標跟現時經歷「完全不相符」，「早期只希望在菁英盃上陣3至4次，但至今我已踢了差不多26場。」記者很好奇他為何能說出確實數字，原來最近隊友間曾就此討論，他翻查紀錄所得。

這26場比賽包含了亞冠盃外圍賽、港超首個入球等回憶，兩年內他亦試過入圍大港腳決選名單。阿一以「夢幻」去形容這兩年：「很難得有球會願意放膽讓『𡃁仔』去發揮。這麼短時間我卻經歷許多，且都是對香港年青球員來說很遙遠的目標。」

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還記得那個頭髮長長的陳晉一嗎？當時年僅16歲、在港超聯賽尚未有上陣機會的他，已踏足亞冠賽場。（資料圖片／袁志浩攝）

最難忘入選大港腳 外流要先做好本份

以往訪問小將如阿一，大多以「冇諗過」為感想，但隨着表現穩步上揚，筆者不禁問他：「是否應該要開始去想得更多？」阿一點點頭，他透露獲港足徵召是至今最難忘的事，渴望再入選，「穿起紅色球衣就代表這個地方、香港人及香港足球，更加不可以輸。我不奢望上陣，但想為港隊出一份力。」

這位港日混血兒也有到日本或東南亞聯賽落班的念頭，但強調要先做好本份，「金東進與丹尼跟我說，我的生涯還要走很遠的路，不會一帆風順。最重要是懂得面對高低，我相信結果及時間會證明一切。」

阿一多年前曾為港台節目《我家在香港 III：港韓的後裔》拍攝，他也真心希望代表香港這個地方出戰。（RTHK 香港電台 Youtube 影片截圖）

新一代實而不華 向接班目標邁進

菁英盃的含金量雖不及其他錦標，但球隊年青一輩終藉此向大眾證明能力。阿一透露在港足U23出外比賽時跟羅梓駿同房，加盟初期亦受鄭展龍等新一代球員照顧，彼此關係良好，「我們不會想個人表演，而是做好配合入波，心態很一致。場上需要幫手的話，大家也會站出來。」

他曾說過，相信傑志成功接班只是時間問題，面對外界期望日增，卻又有另一種看法。「黃洋、丹尼的水平已維持約10年，他們的實力不容置疑。我們只是贏了一個錦標，不敢說自己可完全取代他們，但會嘗試向這目標進發。」

阿一跟隊內其他新一代球員關係甚佳，能聯手贏得菁英盃更是別具意義。（傑志提供）

狀態火熱 全因練習沒保留

「藍鳥」正處於新舊交替階段，部份主將縱有經驗，卻略欠體力，年輕球員剛好彌補不足，為球隊帶來活力及衝擊，達至平衡。據傑志提供的資料，阿一在菁英盃決賽的最高奔跑時速為31公里，較全隊平均值（時速28至30公里）高。

在部份球隊質疑備戰時間倉促之際，阿一卻可將狀態催谷至頂點，全因「心口掛住個勇字」。他道：「年紀輕，沒擔心過自己恢復不來。我們練習就是為了進步，不會因怕辛苦或攰就有保留，最多練完回家立刻上床休息。」

阿一復賽後狀態火熱，最高奔跑時速更高於全隊平均值，自有原因。（資料圖片／袁志浩攝）

+ 2 + 2 + 2

搏上位成動力 冀當全能球員

傑志今季有多位球員離隊，疫情下改由朱志光再度領軍，阿一深知復賽是「搏上位」的機會，是他進步的動力。過去兩季出任左翼及左閘，也是他復賽間防守及突破都得心應手的原因。「我知道後衛會如何防守，踢左翼時可應變；亦知道翼鋒如何突破，踢左閘時有方法應對。」

足總網頁指阿一身高為1.83米，然而他仍有發育空間，傑志會方稱到7月初為止，他又長高了1厘米，將來也許不限於左路發展，可改踢中鋒或中場。阿一直言自己對位置沒特別喜好，最重要是協助球隊，「現代足球趨勢是球員全能化，如拜仁慕尼黑的19歲小將艾方素戴維斯（Alphonso Davies）可勝任左、右翼跟左閘，以我年紀，多學習也無妨，會以他為目標。」

助攻又助守，阿一反而從中領略更多，他希望自己可追趕現代足球步伐，做個全能球員。（資料圖片／袁志浩攝）

阿一等年青球員這股衝勁及熱情，為球隊帶來近年難得一見的生氣。「藍鳥」隊長黃洋在贏得菁英盃後有感而發，向球會青訓產品抒發內心所想。他指自己早放下個人榮譽，守護球會價值，期待新人能跟出鞘利劍一樣，為傑志開拓和創造將來。

聽畢後的阿一感到十分鼓舞，豪言不讓對方失望，「大哥在圈中很有份量，說服力特別強。希望將菁英盃的氣勢跟決心延續下去，團結地爭取聯賽冠軍，為球隊連續第10季奪得亞洲賽入場券而努力。」