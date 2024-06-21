歐國盃｜麥巴比戴法式面罩亮相訓練場　勢可趕及今晚復出鬥荷蘭

法國隊長基利安麥巴比（Kylian Mbappe）看來可以在周五深夜對荷蘭的歐國盃大戰中復出。麥巴比在首輪分組賽對奧地利鼻部受傷，周四戴上特製保護面罩操練。法國教練迪甘斯對麥巴比復出感到樂觀，認為一切向正面方向發展。



麥巴比在工作人員協助下調校面罩。（路透社）

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迪甘斯在周四說：「我可以確定，麥巴比感覺愈來愈好，一切進展理想，目標可以見到他在明日（周五）的比賽候命。事情向正面的方向發展。」

被問到面具的詳情，迪甘斯說：「麥巴比會戴面罩比賽，你們不需要知道更多關於面罩的詳情。」

麥巴比在周四操練戴上面罩。（路透社）

在周四向傳媒公開的操練上，麥巴比戴上一個特製保護面罩，該面罩以法國國旗的藍、白、紅為主色，正中額頭印有隊徽的公雞圖案，旁邊印有「10」的球衣號碼。麥巴比是法國10號球衣的主人。

據有觀看操練的《BBC》記者Gary Rose透露，麥巴比入場訓練時沒有戴面罩，跟隊友有說有笑，當訓練開始時，他才戴上面罩。在15分鐘的公開操練中，麥巴比多次調整面罩，適應戴面罩踢波。Gary Rose表示，沒有跡象顯示麥巴比不能上陣對荷蘭。

麥巴比戴上面罩後如常訓練。（路透社）

在周一法國對奧地利的首場D組分組賽，麥巴比爭頂時與對方後衛奇雲丹素（Kevin Danso）相撞，面部撞向對方的肩膀，導致鼻骨骨折，血流披面。麥巴比送院檢查後，證實不需要接受手術，可以戴上保護面罩比賽。