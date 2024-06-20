歐國盃｜皇馬棄將成英雄　補時末段助塞爾維亞迫和斯洛文尼亞

歐洲國家盃（歐國盃）C組賽事，斯洛文尼亞對塞爾維亞一仗如坐過山車，雙方互有攻勢均成為門將表演時間，塞爾維亞在攻勢佔上風下，被斯洛文尼亞右後衛卡尼克一次個人突破先失球，直到完場前一直苦無破門之法，比賽補時5分鐘，剩下最後3秒之際塞爾維亞憑角球攻勢追成1：1，戲劇性搶回1分，保住出線一線生機。



歐國盃｜塞爾維亞剩下最後3秒之際憑角球攻勢追成1：1，戲劇性搶回1分，保住出線一線生機。(Getty Images)

精彩對攻變門將大戰

塞爾維亞與斯洛文尼亞各有具級數的攻擊球員，斯洛文尼亞前線有正被各大歐洲強隊爭奪的施斯高（Benjamin Sesko），塞爾維亞更有杜辛華荷域（Dusan Vlahovic）、阿歷山大米祖域（Aleksandar Mitrovic）和杜辛泰迪治（Dusan Tadic）三箭頭。

上半場雙方都有不少埋門，當中以塞爾維亞更具威脅，屢次在對手後場危險地帶起腳，斯洛文尼亞有門神奧比歷（Jan Oblak）把守最後一關，這位馬體會門將左飛右撲守住大門，上半場雙方踢成0：0。

歐國盃｜斯洛文尼亞門神奧比歷屢次精彩撲救。(Getty Images)

斯洛文尼亞守將個人表演

塞爾維亞門將比德拉積高域（Predrag Rajković）也有不少表演機會，下半場飛盡擋出施斯高一次禁區邊勁射。比賽整體形勢和攻勢銳利程度，均以塞爾維亞佔優，不過斯洛文尼亞右後衛69分鐘卡尼克（Zan Karnicnik）一次演出，改變了這場比賽。

卡尼克先是在後場右路從對手腳下搶走皮球，然後策動反擊，他傳予左路的中場迪美艾斯歷（Timi Max Elsnik）後一路跑入禁區，艾斯歷左路傳中，後上的卡尼克無人看管，在遠柱接應第一時間撞射得手，69分鐘為斯洛文尼亞先開紀錄。

歐國盃｜斯洛文尼亞右後衛69分鐘卡尼克（Zan Karnicnik）一次演出，改變了這場比賽。(Getty Images)

塞爾維亞補時最後3秒戲劇性扳平

塞爾維亞隨即有機會扳平，米祖域再次殺入禁區起腳，門神奧比歷也似乎要「投降」，斯洛文尼亞入球功臣卡尼克盡力出腳阻擋，皮球稍為省中他的腳後再中柱，助球隊力保不失。

塞爾維亞落後下持續進攻，均找不到破門之法，時間一分一秒過去，首仗不敵英格蘭，今仗看似亦要全失3分，補時5分鐘艾雲伊歷（Ivan Ilic）開出角球，後備上陣的盧卡祖域（Luka Jovic）在對手力壓下仍成功以頭槌頂入，在補時餘下3秒之際為塞爾維亞扳平1：1。盧卡祖域曾經是歐洲炙手可熱的新星，加盟皇馬後卻鬱鬱不得志，最終黯然離隊，在國家隊已淪為後備，不過這記入球足以令他成為英雄。

盧卡祖域補時5分鐘為塞爾維亞扳平。(Getty Images)

斯洛文尼亞守將卡尼克今場表現十分搶眼，不止取得入球為球隊先開紀錄，防守亦有不少貢獻，尤其是出腳擋出「大隻佬」米祖域的射門，獲選為今仗最佳球員。美中不足的是，完場前的角球他也盡力嘗試阻擋盧卡祖域，無奈仍被對方頂入扳平。29歲的球會生涯無甚亮點，目前效力斯洛文尼亞國內球會采列（Celje）。

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