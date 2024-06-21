歐國盃｜英西新星翼鋒待遇大不同　威廉斯獲最佳　彭馬全場睇波

歐洲國家盃周四（20日）深夜的重頭戲，西班牙藉一球烏龍球擊敗意大利，「狂牛兵團」派出16歲的耶馬（Lamine Yamal）及21歲的尼高威廉斯（Nico Williams）擔任兩翼。效力畢爾包的威廉斯在左路大活躍，最終獲得今仗最佳球員。

同樣是2002年出生的高爾彭馬（Cole Palmer），卻不像威廉斯般幸運，這名在上季英超貢獻「雙雙」的新星，今屆歐國盃未曾披甲，連續兩輪作壁上觀。



歐洲國家盃B組被稱為「死亡之組」，首輪分別取勝的西班牙與意大利今仗碰頭，再取一勝即率先出線，西班牙下半場藉對方卡拉科利的烏龍球分出勝負。縱然如此，西班牙在數據方面大勝意大利，全場錄得20次攻門﹑其中9次中目標，意大利只得1次中目標埋門。

21歲﹑效力畢爾包的尼高威廉斯擔任左翼，今仗在左路非常活躍，開賽早段左路傳中，柏迪的頭槌僅僅被當拿隆馬撲出，其後威廉斯入楔接應頭槌，同樣柱邊出界。迪羅倫素面對尼高威廉斯的連番來襲，加上古古列拿的疊瓦助攻，踢得十分吃力。

卡拉科利的烏龍球，同樣來自威廉斯的左路傳中。如果尼高威廉斯有運一點，相信他可以攻入歐國盃的首個入球，他在左路切入大位，擺脫迪羅倫素後勁射，皮球直飛楣角彈出，這名21歲西班牙新星78分鐘退下火線。

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