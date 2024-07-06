加拿大盃壘球賽直擊｜梁芷茵轟人生首支全壘打　專注打擊的成果

安打、得分、全壘打，香港隊今天在加拿大盃壘球賽火併中華台北，樣樣有齊，可惜仍以2：9落敗。

打出全壘打的梁芷茵賽後說：「一直有人話我有能力，但一直都未打到全壘，原來打到的時候，什麼都感覺不到，直到回過神，就眼濕濕了。」

01體育記者潘思維 加拿大直擊



梁芷茵打下人生第一支全壘打。（鄭灝然攝）

港隊在小組賽未嘗一勝，今天轉戰名次賽對中華台北。比賽開局兩隊打得很手緊，中華台北隊首先得分，港隊隨後有梁芷茵轟出一支全壘打追平。可惜港隊守備三度犯錯，戰至第5局被拉開至1：5；港隊之後仍有得分機會，6局上時港隊攻上1、2壘，最後更得一分，將比數追近到2：5，不過6局下時港隊再失4分，提早結束比賽。

打下全壘打後，梁芷茵與隊友擁抱。（鄭灝然攝）

梁芷茵今場留下全壘打紀錄，原來她賽前一直受傷，幾場都沒有上陣守備，所以整個加拿大盃比較專注打擊，結果打下人生第一支全壘打。她賽後說道：「17年打壘球的過程，一直都有人同我講，我可以打到全壘打，直到今日我打到了，感覺好突然，對……好突然。」

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港隊狀態一直提升，相信勝利很快會出現。（鄭灝然攝）

安打、得分、全壘打都有了，港隊在加拿大盃，只差一場勝利，相信明天最後一場的排名賽，港隊有機會在這個壘球盛行的北美，留一個勝利作結！