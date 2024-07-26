ViuTV巴黎奧運專頁特設17條直播頻道　多角度輕鬆緊貼精彩賽事

今屆巴黎奧運，大家除可在ViuTV 99及96台收看直播，更可登入ViuTV特設奧運專頁，全方位觀賞各場精彩賽事。 專頁共有17條頻道，觀眾可以從「運動項目」分頁及「賽程」分頁揀選心水賽事，想支持香港運動員的話，更可在「賽程」分頁選擇「中國香港隊」，除了直播之外，亦有賽事精華，全天候緊貼奧運戰況。



巴黎奧運將於周五（26日）深夜（即27日凌晨）舉行開幕禮，ViuTV將會全程免費直播。除了99及96台，特設奧運網頁已經啟用，專頁上共有17條頻道，每日有超過300小時的現場直播，以及超過2000小時的重溫內容。

ViuTV特設奧運專頁： https://olympics.viu.tv/

多種方法揀選心水賽事

今屆奧運有32個運動大項合共329項賽事，觀眾可在ViuTV奧運專頁上以不同方式選擇節目。如沒有心水賽事，可以登入主頁，收看即時直播；如多項賽事同時舉行，更能在主頁頂部向左右橫掃，所有直播一覽無遺。

ViuTV特設奧運專頁主頁面。

觀眾亦能揀選心水運動項目。在「運動項目」分頁，所有大項均有圖案顯示，點擊圖案即能進入相關項目頁面，以足球為例，男、女子足球已經展開，各場比賽直播及重溫，都能在足球分頁找到，觀眾可以隨時重溫心儀賽事。

「運動項目」分頁，點擊圖案就能進入相關項目頁面，方便易用。

各場分組賽已上載到足球分頁。

另一個收看比賽的方法就是「賽程」。專頁已詳細列出由7月24日至8月11日的所有場次及開、閉幕禮；更貼心的是可在「日程」頁再揀運動項目，更能選擇「中國香港隊」，緊貼港隊健兒的精彩賽事。

專頁能輕鬆查詢港隊賽程。

即使錯過直播亦可在網站重溫，不同項目、不同時間、或是只想收看港隊比賽，一click輕鬆搞掂。

超過40位專業評述

奧運精彩賽事連場，ViuTV今屆邀請超過40位專業評述，當中不少是前奧運代表或現役運動員，包括男子花劍隊的世錦賽銅牌得主蔡俊彥、前港隊羽毛球奧運代表潘樂恩、香港女子跳高紀錄保持者楊文蔚、前單車港將馬詠茹等，陣容鼎盛。

蔡俊彥。（香港劍擊總會圖片）

「跳高女神」楊文蔚今日登場。（資料圖片）