巴黎奧運2024香港隊名單｜免費直播時間表+賽程+獎金一覽

巴黎奧運將於2024年7月26日至8月11日舉行，香港隊將派出16男18女共34名運動員出戰，包括何詩蓓、張家朗、鄧俊文/謝影雪等。以下為巴黎奧運香港隊全名單，以及免費直播時間表、焦點賽程、獎金等資料。



巴黎奧運2024｜香港隊參賽名單

香港游泳隊代表（7人）

何甄陶：50米自由泳

何詩蓓：50米自由泳、100米自由泳、100米蛙泳、200米自由泳、400米自由泳

張心悅：200米背泳

歐鎧淳、譚凱琳、簡綽桐、鄭莉梅（出賽人選待定）：女子4X100米自由泳接力、女子4X100米混合泳接力

香港劍擊隊代表（4人）

張家朗：男子花劍個人賽

陳諾思：女子花劍個人賽

何瑋桁：男子重劍個人賽

江旻憓：女子重劍個人賽

香港羽毛球隊代表（6人）

李卓耀：男子單打

盧善恩：女子單打

楊霈霖／楊雅婷：女子雙打

鄧俊文／謝影雪：混合雙打

香港乒乓球隊代表（4人）

黃鎮廷：男子單打

杜凱琹、朱成竹：女子單打（兩席）

黃鎮廷／杜凱琹：混合雙打

杜凱琹、朱成竹、李皓晴：女子團體

香港滑浪風帆隊代表（2人）

鄭清然：男子iQFOiL

馬君正：女子iQFOiL

香港單車隊代表（2人）

劉允祐：男子個人公路賽

李思穎：女子個人公路賽

李思穎：場地女子全能賽

香港帆船隊代表（3人）

貝俊龍：男子ILCA 7單人帆船

阿輝／祥傑：男子49人級帆船

香港賽艇隊代表（1人）

趙顯臻：男子單人雙槳艇

香港體操隊代表（1人）

石偉雄：男子跳馬

香港跆拳道隊代表（1人）

盧蔚豐：男子68公斤以下級

香港三項鐵人隊代表（1人）

伍泰龍：男子組

香港柔道隊代表（1人）

王嘉莉：女子48公斤以下級別

香港田徑隊代表（1人）

刁俊稀：男子100米

巴黎奧運2024｜香港代表隊圖輯

香港游泳隊

巴黎奧運2024香港隊名單：何詩蓓獲游泳女子50米自由泳、100米自由泳、100米蛙泳、200米自由泳、400米自由泳及100米蛙泳入場券。（資料圖片；林靄怡攝）

香港劍擊隊

巴黎奧運2024香港隊名單：張家朗獲劍擊男子花劍個人賽入場券。（資料圖片；高詩琦、楊宇翹攝）

香港羽毛球隊

巴黎奧運2024香港隊名單：鄧俊文/謝影雪獲羽毛球混合雙打入場券。（資料圖片；袁志浩攝）

香港乒乓球隊

巴黎奧運2024香港隊名單：黃鎮廷/杜凱琹獲乒乓球混雙入場券，黃鎮廷亦獲男單入場券。（資料圖片；趙子晉攝）

香港單車隊

香港體操隊、香港三項鐵人隊、香港賽艇隊、香港跆拳道隊、香港帆船隊、香港滑浪風帆隊

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巴黎奧運2024｜香港隊免費直播+賽程時間表

特區政府連續兩屆動用公帑購入奧運播映權，香港市民將享巴黎奧運免費直播。比較東京及巴黎兩屆奧運的直播安排，上屆NowTV有份，但沒有香港電台；今屆則相反，沒有收費電視台參與，香港電台「入圍」。基於保密協議，政府沒有公開兩次購入奧運轉播權的金額。

巴黎奧運港隊重點賽程 江旻憓7.27登場 張家朗何詩蓓7.29爭獎牌

7月27日

劍擊：女子重劍個人賽——巴黎早上10時展開（香港時間下午4時）

女子重劍的江旻憓以「世一」身分取得個人賽資格，團體賽則因積分不及中國（香港215分，中國236分），未能以亞洲最高排名身分取得入場券。

如無意外，江旻憓將繼東京奧運之後，再次成為開幕禮翌日率先登場的港隊獎牌希望。去屆她止步於8強，創出香港女子重劍歷來最佳奧運戰績，但貴為世界「一姐」，她肯定以獎牌為目標。

江旻憓實力非凡，獨欠一面獎運獎牌。（資料圖片；楊宇翹攝）

7月29日

劍擊：男子花劍個人賽——巴黎早上9：55展開（香港時間下午3：55）

游泳：女子200米自由泳決賽——巴黎晚上9：45展開（香港時間7月30日凌晨3：45）

何詩蓓在開幕禮翌日率先出戰女子400米自由泳，主項200米自由泳的初賽及準決賽於7月28日上演，7月29日則舉行決賽。她於東京奧運奪得這個項目的銀牌，今屆競爭比去屆更激烈，預計對手包括澳洲的世界紀錄保持者奧卡拉瑾和去屆金牌迪梅絲，加拿大的麥堅杜殊亦是獎牌競爭者。

值得一提的是，有別東京奧運，巴黎奧運的游泳決賽將回復晚上舉行，即是香港時間深夜。

男子花劍個人賽亦於7月29日舉行，張家朗以衛冕身分出戰。三年過去，各隊湧現不少高手，東道主法國的拿霍特、意大利的馬連尼、埃及的咸沙都是主要對手，加上美國隊經歷疫情後復蘇，張家朗爭取衛冕，並非易事。

東京奧運香港獎牌項目，劍擊、游泳、乒乓均在7月27日開戰。（資料圖片）

7月31日

游泳：女子100米自由泳決賽——巴黎晚上10：55展開（香港時間8月1日凌晨4：55）

何詩蓓在東京奧運勇奪兩銀，除了200自，另一面銀牌就是100自。澳洲雙姝奧卡拉瑾及衛冕的艾瑪麥姬昂、荷蘭的史甸貝根，都是何詩蓓的競爭對手。

何詩蓓。（楊宇翹攝）

8月1日

羽毛球：混雙準決賽————巴黎晚上7：30展開（香港時間8月2日凌晨1：30）

鄧俊文/謝影雪3年前在東京奧運4強不敵中國的鄭思維/黃雅琼，再於銅牌戰負予「東渡組合」渡邊勇大/東野有紗。巴黎奧運或許是兩人爭奪奧運獎牌的最後機會，因為兩人早前已經明言，奧運之後大有機會淡出港隊，要一圓獎牌夢，準決賽是重要一步。

8月8日

乒乓球：女團準決賽————巴黎下午3：00及晚上8：00（香港時間晚上9：00及8月9日凌晨2：00）

東京奧運乒乓球女團銅牌戰，李皓晴、杜凱琹及蘇慧音打出驚喜，力克德國站上頒獎台。雖然蘇慧音近年因傷避戰，但去屆以後備身分前赴東京的朱成竹，早前在世錦賽表現可人，協助港隊於4強以場數3：2險勝勁敵中華台北，奪得一面銅牌，港隊女乒今屆會否以新陣容亮相，值得期待。

另外，3年前以一句「X你企中間」成為網民焦點的李靜，今年由女隊教練榮升總教練，巴黎奧運是他上任後的首個重大考驗。

朱成竹。（袁志浩攝）

巴黎奧運2024｜香港隊獎金

賽馬會優秀運動員獎勵計劃

體院及馬會透過為期三年的「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，以現金獎勵表現出色的運動員，計劃涵蓋世界大學生運動會、杭州亞運、杭州亞殘運、巴黎奧運、巴黎殘奧、全運會、殘疾人全運會等。

巴黎奧運獎金金額仍然有待公布。至於上屆東京奧運，18名位列前八的運動員獲「恒基精英運動員嘉許計劃」合共頒發1,937.5萬港元現金獎勵，以下為上屆獎金金額：

羽總特設600萬奬勵金

香港羽毛球總會早前宣布，特別設立獎勵金計劃，奧運單打金牌可獲125萬獎勵金，雙打金牌可獲得187萬獎勵金。

除了奧運會，獎勵金計劃還涵蓋其他大型賽事，如亞運會、世界錦標賽、亞洲錦標賽、全國運動會等。

巴黎奧運2024，香港羽毛球總會特設獎勵金。（網上截圖）

東京奧運香港運動員成績及獎金

香港運動員在2021年的東京奧運取得歷來最佳的1金2銀3銅共6面獎牌，可按連結瀏覽去屆詳情：東京奧運香港總結｜一文睇晒全部選手成績 感謝所有港隊運動員

以下為香港運動員去屆成績及獎金：

羽毛球

鄧俊文、謝影雪 混雙第4名 125萬港元

單車

李慧詩 女子競輪賽第8名 31.25萬港元

李慧詩 女子爭先賽銅牌 125萬港元

劍擊

張家朗 男子花劍個人賽金牌 500萬港元

張家朗、蔡俊彥、張小倫、吳諾弘 男子花個團體賽第7名 62.5萬港元

江旻憓 女子重劍個人賽第5名 31.25萬港元

江旻憓、陳渭泠、佘繕妡、朱嘉望 女子重劍團體賽第7名 62.5萬港元

空手道

劉慕裳 女子個人形銅牌 125萬港元

游泳

何詩蓓 女子100米自由泳銀牌 250萬港元

何詩蓓 女子200米自由泳銀牌 250萬港元

乒乓球

杜凱琹 女單第5名 31.25萬港元

杜凱琹、蘇慧音、李皓晴 女團銅牌 250萬港元

杜凱琹、黃鎮廷 混雙第5名 62.5萬港元

滑浪風帆

陳晞文 女子RS:X第5名 31.25萬港元



【歷屆奧運香港隊獎牌得主（按圖放大）】