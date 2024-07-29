巴黎奧運．何詩蓓張家朗｜同日出戰爭獎牌　回看兩人給香港的價值

張家朗和何詩蓓今天（29日）將在巴黎奧運給香港人再留下一點什麼，我必然說不容易。何詩蓓的最大對手不只有上屆金牌、澳洲的迪梅絲，還有迪梅絲隊友兼世績保持者奧卡拉瑾和中國的楊浚瑄；至於張家朗，奧運男子花劍史上能夠衛冕的，就只有1912和1920年的Nedo Nali及1952和1956年的Chistian d’Oriola，而且他經抽籤後身處兇險無比的上半區，「世一」的馬連尼、主場的拿霍特、美國的孟凱睿、中國的莫梓維，無一不具獎牌實力。

巴黎奧運男子花劍個人賽32強 7月29日19:35開賽

巴黎奧運女子200米自由泳決賽 7月30日03:41開賽



在殘酷的競技體育世界，獎牌是一個人的「勁」之最直接證明。獎牌不但包含過人天賦和艱苦訓練，更是作為運動員的——準確說是作為人的——自覺，我在做什麼、為什麼會做、有什麼目標。

有一種打開心靈的慣性，坦誠地自我對話，通俗的說法是「攝高枕頭諗清楚」，方能了解自己，所以何詩蓓能夠「不做影響游水的事」；張家朗的教練Gregory Koenig也強調，問清楚自己為什麼要做這做那，念茲在茲「做啲嘢」，往往只是但求心裏好過的行為，實際是逃避問題核心。

三年前，張家朗締造歷史一刻。（資料圖片；李澤彤攝）

何詩蓓。（資料圖片；黃寶瑩攝）

過去採訪，不時問運動員為何如此艱苦仍要堅持，最後往往歸因於「熱愛」。熱愛固然是一回事，但何詩蓓在2017年世大運之後的一番話，就更有意思了：「通常十點睡覺，但因為要早起溫書做功課，其實我八點就可以上床。由細到大我都克己，要一直兼顧游水和學業，難道可以時間管理嗎？要有成績，得要記住：生活的每個決定、每項細節，都在影響游水。」

生活本是中性。我們之所以覺得艱苦沉悶，因為「游水、訓練、爭獎牌」不是我們追求的事；何詩蓓身處其中，本質上其實跟你和我每天上班吃飯睡覺般無異，實在不必自命不凡。當然，訓練是體力勞動，游N個100米之後心跳氣喘和肌肉痠痛，生理反應不是催眠自己就會變輕鬆，只是何詩蓓很清楚，既然游的不是「健康水」而是競技體育（我在做什麼），因為十分享受自我競逐的感覺（為什麼而做），一直追求的是最佳時間的突破以至大賽獎牌（有什麼目標），那就應該對自己的選擇負責，「教練有時候會話don’t act like teenagers」，美國密歇根大學教練的話其實一矢中的，即使當時何詩蓓才是半成年的19歲。

何詩蓓在東京奧運連奪兩銀。（Getty Images）

當然，我們不是機械人，有情緒、有感覺，尤其面對挫敗和過失，羞愧的感覺最令人想躲起來。張家朗出發巴黎之前說過：「面對挫敗，不用覺得好『瘀』，雖然過程的確很痛苦，但如果你追求的是進步和改變，那就誠實面對自己，你會在痛苦中成長。」為何捱得過99%的挫敗，因為他很清楚，自己朝向的是那1%的成功，途中遇上的，無論是預期之中還是意料之外，「經歷終歸是經歷，你會更清楚自己的真正需要」。至於1%的成功是什麼，每人都有自己選擇，唯有夜深人靜時，思考一下想過怎樣的人生。

獎牌是運動員的人生寒暑表，要不是三年前在東京大爆發，今天的香港，大概沒多少人知道何詩蓓是DSE中文考獲4的自由泳飛魚，張家朗是身高的193的劍擊好手。只是三年之後，獎牌早已成為注入史冊的往事，我們也是時候從一塊極具重量的圓形窺看，兩名土生土長的世界級運動員，為香港留下的世界級核心價值，也令今天為兩人同時亮相爭奪獎牌所送上的打氣和掌聲，與他們有着一點有血有肉的連繫。