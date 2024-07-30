張家朗奧運第二面金牌｜父母現場見證三次判決：嚇死，個心頂唔順

三年前的東京幕張展覽館，因為疫情所限而沒有觀眾，靜悄悄的，今年變成華麗典雅的巴黎大皇宮，全場滿座，當中更有特別的座上客，就是張家朗的爸爸、媽媽和姊姊。

這是家人第一次在奧運現場欣賞「阿朗」比賽，也是個多月來第一次見到兒子。張爸爸表示，為免影響兒子備戰，家人超過一個月沒有聯絡，「大家有默契㗎喇，比賽前唔好騷擾佢」。

來到決賽，最後一分打足三次才有判決，張家朗爸爸賽後坦言「嚇死」。

01體育記者袁志浩 巴黎直擊



16強淘汰莫梓維、8強險勝主場的拿霍特（Enzo Lefort），張家朗給香港人帶來血脈沸騰一夜，心跳加速的不只是從熒幕看直播的我們，更有身在巴黎大皇宮現場的張爸爸、張媽媽和姊姊。即使32強擊敗加拿大劍手Daniel Gu一戰才打了2分鐘37秒，但張媽媽仍緊張得不敢看比賽：「雖然話兩分幾鐘，但好似幾個世紀咁呀！」去年杭州亞運，身在現場的張媽媽也在兒子作賽時，走到場館外跟工作人員聊天，紓解緊張心情，她反而佩服兒子的淡定，「換轉自己落場，受到場地氣氛影響，自己都會好驚」。

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父母和沒有出鏡場的姊姊首次到現場看張家朗打奧運。（袁志浩攝）

今次巴黎之行是一家四口首次在奧運現場「相聚」，也是他們個多月來首次見到兒子，張爸爸表示，尤其見到阿朗在飛抵巴黎後便遠離社交媒體，他們更加不敢打擾兒子：「我們跟他有個多月沒有見面，最近幾天更完全沒溝通，知道個仔想靜吓。其實我亦很緊張，這幾天我都睡不好。」張媽媽補充，這是大家的相處方式，「大家有默契㗎喇，比賽前唔好騷擾佢」。

決賽一戰，最後一分判足三次，張家朗最以15：14險勝，張爸爸坐在觀眾席上，「嚇到都跳埋出嚟」，他說：「嚇死囉真係，我諗住輸㗎喇，不過佢成日都後上㗎喎，我到佢都有信心嘅，但我個心唔係好頂得順。」

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