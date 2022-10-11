張家朗父母給兒子的信——奧運金牌是你from a boy to a man的歷程

【導讀】成長是一本回望才能讀懂的小說。

縱橫交錯的人事物，微妙地層層推演，在歡欣、失落、悸動、心痛間，時間已令你成為強大的人。

成長之番外篇，是張家朗父母的話。

2021年7月26日之後，張爸爸沒再接受任何訪問。「阿朗」奪金後一星期，他每天忙到凌晨4、5點才能安枕，之後再應酬了好幾個月，待熱潮真正冷卻下來，終可與太太靜靜沉澱：我們這個家，經歷了什麼？

媽媽說：「奧運時，所有人都讚他淡定、有大將之風。為什麼大家會用這些形容詞？在我的回憶裏，我找不到這個阿朗。」張爸媽開始在不同的角落把拼圖逐塊逐塊拾回來。一面寫入香港大歷史的奧運金牌，對於張家，是兒子from a boy to a man的歷程。

歷程裏，父母明知要放手讓兒子飛翔，但到真正放手，依然會無奈自己幫不了阿朗、會在意聽到阿朗說「你都唔明」、會質疑當日讓阿朗做運動員是否明智、會掙扎應否一再勸說阿朗跟隨自己的「正確決定」。

奧運金牌這個人生高度，親如家人也不可能百分百理解，如何旁觀阿朗的人生，繼而何時參與、怎樣參與，是張爸媽每天努力學習的事。很喜歡張媽媽一句，「做父母，行到邊步、學到嗰度」，孩子的反應就是父母的成績表，一句說話、一個表情，我們都為父母打分數——那個分數叫「相信」，你信我的決定，我信你信我。

張家朗在之前的訪問說過，「『見到』和『體驗』是兩回事」，我們永遠體驗不了爸爸媽媽走過的路，然而爸爸媽媽最需要的，其實是聆聽。

爸媽有心底話，但爸媽總是不說，難得這次開口了。我整理訪問資料後，以第一身方式撰文，這是一封爸媽給阿朗的信，也是為人子女的我們，對聆聽父母的一次學習。



專訪｜張家朗給我們的信念 Don't Lose Your Way是劍擊更是人生（2022）

記張家朗與好友們的這一夜 生命裏，你想留住哪個誰？｜成長之番外篇（2022）

【張家朗專訪】「放膽去走自己的路，爸爸媽媽可以畢業啦！到哪一天，原來大家都不及格，我們再一起重讀吧。」（鄭子峰攝）

朗：

去年夏天，人人都在談論9：14。那六劍，的確令我們感覺你長大了，不是因為你擊敗俄羅斯入4強，是你甚少這般冷靜。你從小打劍「燥底」，打得不順就嬲爆爆，大落後更通常輸了九成九。但當日你出奇地冷靜，判若兩人，那一刻爸爸知道，你真的大個仔。

決賽之後，我們的電話響個不停，一直忙、一直忙，完全沒空看賽後訪問。不少朋友讚你說話淡定、有大將之風，我們心想：「淡定？點解會用咁嘅形容詞形容我個仔？」在媽媽的回憶裏，完全找不到這樣的你！後來翻看片段，嗯，換轉我是奧運冠軍，大概已經開心到飛起、語無倫次，但你那種淡定……不要說欣賞吧，但你那一晚的表現，的確幾高分。

【張家朗專訪】奧運金牌，是from a boy to a man的歷程。（高詩琦攝）

你全職打劍之後，經常出外比賽集訓，即使身在香港也住體院，我們聚少離多，原來你很多改變我們都沒能察覺。奧運前那段低潮，我們很想跟你談談，但你沒對我們明言，爸爸媽媽都做過後生仔女，明白的，「篤爆」了你只會更加守口如瓶，我們相信，你想講的自然會講。

當時見到你差不多場場都輸，世界排名跌出前16，三年來浮浮沉沉，找不到方向，我們可說是面對雙重壓力。說對你的成績沒期望，肯定是騙人，總沒有父母不擔心孩子的前途吧？但更多的是無奈，我們解決不了你的難題，卻見你在死胡同打轉，那句「今屆去唔到咪下屆囉」，不只安慰你，更安慰自己；有時爸爸甚至質疑自己，當日讓你做全職運動員，我有沒有做錯決定？

有一次我們用打籃球的理論鼓勵你，說面對比自己高大的對手都要敢於起手進攻，你回話「劍擊唔係咁，你都唔明」，我們明白你意思的，就不再煩你。一家人吃飯，見得短短幾個鐘，而且你知道的，媽媽是你由細到大的「娛樂組」，你笑我射籃姿勢似青蛙，我說你也是，大家講講廢話最寬心；爸爸則分擔了你的繁瑣事務，什麼報稅、填表交表，不讓你去煩就是。總之，返屋企食飯就是舒舒服服，跟Zimba玩玩開開心心，你記住爸爸媽媽家姐永遠關心你就好。

【張家朗專訪】Zimba，家中大佬。（鄭子峰攝）

其實你說得對，奧運級數的心理狀況，爸爸媽媽不可能完全理解。做父母，一路路去學，行到嗰步、學到嗰度。小時候，我們自是希望你讀好書，入間好學校，但你選擇了全職運動員這條路，孩子變，我們都要變。媽媽有句座右銘：父母必須將自己的要求愈減愈少，去迎合孩子的變化。如果我們事事苛求，最終不似預期，父母固然失望，但孩子受的傷害更大。媽媽改你的名字叫家朗，就是希望你做人要開心開朗，開心是你的人生觀，我們都一樣。

【張家朗專訪】放手讓兒子去行自己的路，父母會無奈、會在意、會掙扎、會猶豫。（鄭子峰攝）

其實我們也在一直學習，學習不對你嘮嘮叨叨，譬如你要出席活動，以前爸爸會提你幾點起身穿哪件衣服，現在一則friendly reminder就算了，要準備什麼，你大個仔自己安排。不過，當我們覺得你在某些事情上做得不夠好，做父母的一定出聲，提點你做人處事之道。有時你默不作聲，或者語氣搞怪地說「知——道——」，多少意見你聽進耳中，當中又同意多少，我們心中有數。父母希望子女接收到我們的訊息，難免譖氣，但將來的人生，只得你自己去承擔，此時此刻，我們總會擔心又牽掛。

但爸爸媽媽也明白，你已經廿五歲，真的大個了，不是初入體院那個十七、八歲的小伙子。那時你對世界、對社會認知不多，我們不厭其煩地講講講；但現在，你有你的思想，有足夠能力判斷事情，我們應該相信你。坦白說，在我們心中，你是個滿分的兒子，放膽去走自己的路，爸爸媽媽可以畢業啦！到哪一天，原來大家都不及格，我們再一起重讀吧。

說過學習不嘮叨，先到這裏。

爸媽

【張家朗專訪】爸媽只希望，兩姊弟一起開心成長。（鄭子峰攝）

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