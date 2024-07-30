巴黎奧運乒乓｜黃鎮廷杜凱琹銅牌戰不敵韓國組合　無緣獎牌

黃鎮廷/杜凱琹爭奪巴黎奧運乒乓球混雙銅牌，在銅牌戰遇上韓國組合林鐘勳/申裕斌。

01體育記者袁志浩 巴黎直擊



黃鎮廷/杜凱琹上屆在首屆奧運乒乓混雙賽事8強止步，今屆殺入4強已創下最佳成績，這對世界排名第4的組合來到銅牌戰，對上排名第3的韓國勁敵林鐘勳/申裕斌。

韓國組合一開局便急速猛攻，一口氣領先到6:0，黃鎮廷/杜凱琹沉着應戰，搶回兩分，惟林鐘勳/申裕斌仍以11:5贏得首局。第二局早段戰況較接近，港隊一度落後3:4，惟最終仍以7:11再失一局。

港隊在第三局仍未能力挽狂瀾，雖然曾領先一分，惟韓國氣勢仍相當強勁，林鐘勳／申裕斌再贏一局11:7，只要再取一局便能獲得銅牌，港隊已無退路。第四局，港隊極力挽回敗局，打到7:7時取得關鍵的兩分，領先到9:7，再領先到10:8，惟連環錯過兩個Game Point，進入「刁時」，兩隊不斷拉鋸11:11、12:12，港隊始終未能把握關鍵分，12:14再輸一局，無緣獎牌，銅牌由林鐘勳/申裕斌獲得。

黃鎮廷稍後會再戰男單32強，對手是中國的樊震東；杜凱琹則會出戰女子團體賽。

巴黎奧運：黃鎮廷（左）和杜凱琹（右）合作出戰混雙銅牌戰。（袁志浩攝）

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