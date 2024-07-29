巴黎奧運．黃鎮廷杜凱琹｜八年前被指「瞀里」　八年後爸爸成熟時

說一件或許沒多少人記得的事：8年前里約奧運，黃鎮廷年僅24歲，首度參加奧運會，因為一件沒扣鈕的球衣，被電台節目主持蘇施黃稱為「瞀里」。

一句話激嬲全世界，當時社會反應甚大，倒是當事人沒多大感覺，球場事球場了，外人說什麼，他亦阻不來。

只是「瞀里」在八年間經歷多少起跌。8年後，曾經被指衣著「呢啡」的「瞀里」已為人父，無論做人處世還是打波，都變得踏實穩重。

01體育記者袁志浩 巴黎直擊



黃鎮廷在2016年出戰里約奧運期間，被電台主持人蘇施黃提及：「條瞀里叫咩名話？」並直斥黃鎮廷比賽時應扣上Polo恤的鈕扣：「肉酸到呢，好似準備去沖涼咁。」指其戰衣不扣鈕很「呢啡」。

黃鎮廷第一次出戰奧運，估不到因為一粒鈕而引起風波。（資料圖片）

黃鎮廷當年沉着回應事件，指「運動員在場上不會顧及自己的形態，要對得起支持自己的觀眾，就是拼命去爭取勝利」，以當時他首戰奧運，剛在男單16強不敵丹羽孝希、男團8強止步的處境下，其實已初見大將之風。

時光荏苒，今年32歲的黃鎮廷已第三度征奧，成為隊中的老大哥。他透露今屆心情放得更開，「我比較年長，不肯定4年後還參不參加下一屆，當作是最後一屆，由第一場開始全力以赴，每場都是最後一場，在奧運舞台上盡量釋放自己。」

從24歲到32歲，黃鎮廷愈趨成熟。（路透社）

然而2021年在東京那場混雙8強的失利，仍記憶猶新，「時間過得很快，但不會忘記曾在這舞台上付出沉重的代價，幸好去年世錦賽季軍增添了信心，彼此更成熟，場上調節、控制能力、溝通方式都改變了，這點很重要」。

連拍檔杜凱琹也表示二人共識要重新出發衝擊獎牌，連溝通方法都已昇華，在場上敢於開口提醒對方。杜凱琹更覺得黃鎮廷自從女兒出生後，對方從「戇直男」變成「暖男」，「大家的關係、默契更好，思想幾乎接近一致，比賽落後下依然『同頻』，互相調整、支持。」

經過失利、沉澱、再蛻變，昔日狀態飄忽的「瞀里」，已變成今日穩中求勝的黃鎮廷。