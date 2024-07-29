巴黎奧運．黃鎮廷杜凱琹｜從「責任在我」到「120%信任」的蛻變

「阿杜今日打得好好，責任在我。」

「阿杜今日打得好好，我120%信任我拍檔。」

三年前後，兩屆奧運，同樣是混雙八強，截然不同的話，說明了香港乒乓球隊混雙組合黃鎮廷/杜凱琹的蛻變。

兩人今晚（29日）10時出戰混雙四強，火併朝鮮組合李鍾植/金琴英，只要勝出就穩獲一面獎牌，是這對混雙組合歷盡挫敗之後，與獎牌最接近的一次。



黃鎮廷（右）在東京奧運混雙8強戰，堅持最後一分法國女將袁嘉楠的發球擦網，與法國另一球手尼邦遜（左）爭論不果。（高詩琦攝/資料圖片）

上屆奧運，黃鎮廷和杜凱琹出發前以獎牌為目標，被列為東京奧運4號種子，外界認定二人是獎牌希望之一，其中杜凱琹更在當屆奧運開始前的大半年跟隨中國國家隊訓練，聲言得益不少，二人以獎牌為目標。

黃鎮廷/杜凱琹8強不敵法國組合，8強止步。（高詩琦攝）

8強戰決勝局，黃/杜領先11：10下反輸。縱然法國領先12：11之際出現爭議判決，黃鎮廷堅稱最後一球見到法國隊發球觸網，可是「兩名裁判都唔肯睇，對手亦聲稱沒有觸網」，抗議亦無濟於事。

黃鎮廷/杜凱琹與對手激戰7局落敗，賽後相當失望。（高詩琦攝）

賽後二人憤憤不平，眼中有淚水也有遺憾。雙眼通紅的黃鎮廷一句「責任在我」，將輸波責任一力扛起，讚揚拍檔杜凱琹表現十分好，批評自己打得未如理想，「我入局慢，出手不夠果斷、堅決。對手發揮得好，我們處理不夠嚴密，讓他們主動上手」。

黃鎮廷/杜凱琹8強不敵法國組合，8強止步。（高詩琦攝）

旁邊的杜凱琹流着淚沒有說話。之後再受訪時聲音仍然顫抖，「兩年來，教練、隊友和我們二人付出很多，所有對手都有研究，不過依然做得不夠對手好。」她又認為，「對手心態較好，打出的球比我們合理；大家來到這裏，對這項目都有期望，教練隊友都用心訓練，我們想要好成績，但是.……每球波想得不夠細膩」。她自評「打得保守」，當時24歲的她，希望調整後打好自己的比賽。黃鎮廷總結，「辛苦咗咁耐，不可以再進一步，好遺憾。」

巴黎奧運：乒乓混雙8強，黃鎮廷及杜凱琹出戰。（袁志浩攝）

把三年前的悔恨轉化成人生養分，二人較以往更加信任對方。黃說：「賽前是緊張，但上到場又可以承受住壓力，（打得）更釋放。我們平時已做得很夠，付出很多才有這一刻。大家都可能有無謂失誤，但只會鼓勵跟信任。」即使打失波，杜凱琹就用球拍輕觸黃鎮廷，示意大家再來過。心理質素比以往更強大，且看二人今屆能否成抱得獎牌歸。