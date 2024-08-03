巴黎奧運游泳｜美國男泳手個人賽未開齋 僅一人可保120年金漆招牌

美國自一次世界大戰後一直是游泳強國，從1992年巴塞隆拿奧運，連續8屆均是游泳館最成功國家，這個走勢很可能會在今屆被澳洲打破。巴黎奧運游泳館經過7日賽事，美國僅獲4金11銀6銅，當中3面金牌來自女子個人賽事，餘下一面是男子4X100米自由泳接力所得。換言之，男泳手至今尚未在個人賽摘金。

美國男泳將從1900年第二屆夏季奧運會起，直到上屆東京奧運，120年來從未在個人賽金牌「斷纜」（不計美國杯葛無參加的1980年莫斯科奧運），可是今屆美國男泳將在14項個人賽事之中，13項均未能贏得金牌，只餘下1500米自由泳一項可避過尷尬，挽回一點面子。



「新水神」積素今屆個人賽「全炒」，他未能晉身100蝶決賽後直言「心碎」。（Getty Images）

法國「新菲比斯」將美國「新水神」比下去

奧運在巴黎上演，主場出戰的22歲法國「新菲比斯」馬爾尚（Léon Marchand）獨攬200及400米混合泳、200米蛙泳和200米蝶泳四面金牌光芒四射，對比下美國男泳將黯然失色。

東京奧運獨得五金的「新水神」積素（Caeleb Dressel），是美國男泳手在今屆賽事最佳寫照，他在巴黎雖有個好開始，率隊友在首日賽事贏得男子4X100米自由泳接力奪金，但兩項個人賽衛冕項目均失手。50米自由泳決賽游第六，100米蝶泳甚至未能晉級決賽，只得總成績第13名。

馬爾尚獨攬巴黎奧運四面個人賽金牌，光芒四射。（路透社）

強項自由泳金牌被各國泳手瓜分

上屆他另一金牌項目100米自由泳，因在奧運選拔賽只得第三名，無緣到巴黎衛冕，可笑的是，取代他出戰的兩位泳手阿歷斯（Jack Alexy）和基利安奴（Chris Guiliano）在決賽只得第七和第八名，較奪得冠軍的中國泳手潘展樂輸足一秒半有多。

自由泳向來是美國強項，今屆男子自由泳賽事，50米，100米，200米，400米，800米五個途程的冠軍，分別由來自澳洲、中國、羅馬尼亞、德國和愛爾蘭，美國只有其中兩項能入三甲，情況跟近屆大相逕庭。

美國游泳隊近屆奧運金牌數目，2024巴黎奧運有待最後落實。

美國男子游泳隊長年表現穩定，獲菲比斯加持的雅典、北京、倫敦和里約4屆奧運，至少獲得8面金牌，當中至少5面來自個人賽，2020年東京奧運積素獲得5金，男隊總數維持8金，就算女子隊被澳洲泳手冒起奪去多面金牌，合共仍獲11金保住雙位數及最多金牌國家地位。

可是今屆男子隊只靠接力得一金，個人賽掛零，反觀女子隊在澳洲女泳手極強勢下，已暫獲跟上屆看齊的3金。餘下最後兩個比賽日，美國游泳隊仍只得4面金牌，難望衝上雙位數，亦很大機會創下近屆新低，並被澳洲超越成為今屆游泳「金牌最大國」。

美國男子游泳隊今屆只靠接力得一金。（Getty Images）

積素由「新水神」變回凡人

美國「水神」菲比斯在2008北京奧運獨攬八金，他由2004雅典奧運展開「淘金之旅」，直到2016年退役，個人累積23金3銀2銅。積素在2020東京奧運接下火棒，保住美國游泳王國地位，被視作「新水神」，但他受到抑鬱症困擾，2022年在世錦賽中途退賽，暫別泳池8個月。

積素復出初期戰績平平，2023年未能入圍參加長池世錦賽，之後成績逐漸提升，今年美國奧運選拔賽再獲50自、100蝶奧運資格，惟100自失手未能上陣衛冕。兩項個人項目，積素表現均跟上屆差得遠，「新水神」走下神壇，變回一個平凡人，接連失利後受訪，積素訴說：「明顯地不是我最佳表現，但在這兒比賽真的很好玩，參加50自和100蝶真是很特別，我永遠不想忘記。明顯地我想更快，不是屬於我的一個星期，沒關係。」

巴黎奧運美國男泳手個人賽尚未開齋，只餘羅拔芬克（左）一人有機會奪金，他在800自不敵愛爾蘭的韋芬（中）獲銀，右為他另一強敵艾哲尼阿里。（Getty Images）

唯一能避免美國在男子個人賽「捧蛋」的男人

積素直言希望表現更好，無奈未能做到：「我訓練的時間比今次比賽更快，我是知道的，是的，那實在很難受，有點心碎，那是肯定的。」隨積素在100米蝶泳準決賽止步，男子室內游泳單項只剩下1500米自由泳這個最後爭金機會，美國此項有兩名泳手參賽，羅拔芬克（Robert Finke）是上屆金牌得主，另一泳手是莊士東 （David Johnston）。

莊士東初賽出局，美國120年來在奧運游泳男子個人賽未斷纜的紀錄，成敗全繫羅拔芬克一人。他早前在800米自由泳決賽衛冕失敗，僅獲亞軍，冠軍由愛爾蘭泳手韋芬（Daniel Wiffen）奪得。1500自世界紀錄由中國泳手孫楊保持，他在倫敦奧運創下14分31.02秒紀錄，去年游泳世錦賽羅拔芬克與突尼西亞天才泳手哈法拿維（Ahmed Hafnaoui）合演一場巔峰對決，哈法拿維游出14分31.54秒史上第二快成績封王，羅拔芬克以14分31.59秒史上第三快時間獲亞軍。

今屆奧運原為二人又一次對決，可是哈法拿維因傷未能出戰，羅拔芬克看似大機會衛冕，不過他在初賽僅游出14分45.31秒，以總成績第六名入決賽。有兩位泳手對他最有威脅，其中一位正是在今屆800自擊敗他的韋芬，愛爾蘭人初賽游出14分40.34秒，首名入決賽，兼項10公里公開水域游泳的意大利名將艾哲尼阿里（Gregorio ALTRINIERI）以14分42.56秒第二名晉級。美國男泳手長達120年的金漆招牌，全仗羅拔芬克一人手中。