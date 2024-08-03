游泳新一代巨星誕生　菲比斯師弟連奪四金法國新水神接班

巴黎奧運游泳館去到第5日賽事，主場觀眾等待到最期待的畫面——法國泳手馬爾尚（Léon Marchand）一晚雙賽，先在200米蝶泳勝出，相隔不足2小時再出戰200米蛙泳再奪一金，而且兩場決賽均刷新奧運紀錄，位於La Défense Arena的游泳館全場氣氛熱爆，歡呼聲不絕。

馬爾尚日前已率先在拿手項目400米混合泳摘金，同樣打破了奧運紀錄，再一次將「同門師兄」菲比斯的名字從紀錄中刪除。這天一夜兩金，更達成連菲比斯也未嘗做到的成就——成為自1976年來首位一日內贏得兩面奧運個人賽金牌的泳手。

這一夜的巴黎，是屬於這位生於法國南部城市圖盧茲的22歲年輕人，新一代水神就此誕生。兩日後，他在男子200米混合泳再奪一金，又一次打破奧運紀錄，單屆連贏四金加上四個奧運紀錄，毫無疑問是今屆游泳館最威水的泳手。



一夜奧運雙金，新一代水神終於誕生。記住他的名字——馬爾尚（Léon Marchand）。（路透社）

菲比斯親自「欽點」的水神接班人

法國不算是游泳強國，近年卻有馬爾尚這位超級巨星橫空出世。他擅長混合泳和蝶泳，正好跟菲比斯初出道時相同，加上同樣師承著名游泳教練包文（Bob Bowman），外界早已將他標籤為「新菲比斯」。2023年游泳長池世錦賽，馬爾尚在400米混合泳決賽以4分02.50秒奪金，打破菲比斯保持15年的世界紀錄，那也是「水神」擁有的最後一項個人賽世績。

菲比斯十分欣賞這位「小師弟」，當時親臨福岡為他頒獎，並笑着高舉他的手合照，大有「我的接班人」意味。菲比斯曾讚揚馬爾尚，「他比賽中遇上激烈競爭時，那份好勝心讓我想到自己，而且他很少在比賽中落敗。」菲比斯沒看錯，3年前只得19歲的馬爾尚初戰奧運參加3個個人項目和一項接力未獲獎牌，之後轉到美國隨包文門下訓練，進步神速的他今屆奧運一口氣便在400米混合泳、200米蝶泳和200米蛙泳連奪三金。

法國總統馬克龍親身到游泳館為馬爾尚打氣，見證馬爾尚今屆第四金。（路透社）

總統馬克龍親身見證今屆第四金

賽事第7日，法國總統馬克龍親身到游泳館為他打氣，馬爾尚果然在200米混合泳順利贏得今屆第四金。200米混合泳決賽上屆金牌得主中國的汪順在蝶泳稍為領先首名轉池，馬爾尚在背泳追上超越對方，之後在蛙泳一放絕塵，完成自由泳後以1分54.06秒今屆第四度改寫奧運紀錄奪金，與美國名將洛捷迪的世界紀錄只差0.06秒，而且又一次將「師兄」菲比斯的名字從紀錄中抹去。汪順最後被英國泳手史葛趕過，獲得銅牌。

馬爾尚賽後說，「這是我最後一個個人項目，我跟自己說，我要好好享受它。我較昨天有更多能量，感覺較好、較放鬆。而我真的希望在最後一個決賽玩得開心，而它發生了。」

2023年游泳長池世錦賽馬爾尚打破菲比斯最後一項世績，菲比斯親自為「同門師弟」馬爾尚頒獎。（楊宇翹攝）

父母都是國家隊泳手曾戰奧運

馬爾尚生於游泳世家，爸爸Xavier、媽媽Céline Bonnet昔日都是游泳國手，而且均曾代表法國出戰奧運，家學淵源，加上遺傳的運動細胞，他自幼已能在水中暢泳自如。

他接受法國《隊報》訪問時稱，「我7歲時才真正開始游泳，但我當年很瘦，在水中感覺很冷，於是停止了一、兩年，只在假期時享受在水中玩樂。」

馬爾尚父母都是國家隊泳手，爸爸Xavier曾出戰1996及2000兩屆奧運。（Ｘ）

小時候太矮小轉戰混合泳成大器

他從小在家鄉圖盧茲的泳會受訓，可是因身材較同齡泳手矮小，力量也較弱，少年時代並未視為法國一流泳手，他在父母建議下嘗試轉攻400米混合泳，身高亦長至1.87米，開始漸見成績。

轉捩點是2021年東京奧運後他加入美國亞利桑那州立大學（Arizona State University）受訓，主教練正是菲比斯整個游泳生涯的恩師包文。他在美國愈練愈大隻，成績亦愈見突出，一步步登上頂級泳手之路。

馬爾一夜雙金，成功挑戰不可能。（路透社）

不想常被拿來跟菲比斯比較 毋視勸阻挑戰不可能

他曾在訪問時聲稱，不希望大家經常將自己與菲比斯比較，「我距離菲比斯仍很遠，包文亦不止培養出菲比斯，他訓練出很多優秀泳手。我不想追隨菲比斯，而是希望走自己的路。」

一屆挑戰四項個人賽，其中兩項同夜舉行，人人也跟他說不可能，帶點傲氣的馬爾尚偏要向虎山行，「我知那是沒可能做到，只能完成賽事，或許不能勝出，我從未想過（那是可能的）。這正是我游泳的原因，我在嘗試為自己帶來驚喜。」

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奧運賽場稱霸 同時也是學霸

奪得個人第三金後他表示，「我想在一夜贏得兩金已有一段時間，完成200蛙之後，感覺猶如跑完一場馬拉松。我在一日半內參加6場賽事，那真是很多，趁比賽完成我可以享受一下，因為我在2小時內贏了兩面金牌，感覺很神奇。」「大師兄」菲比斯賽後再次大讚馬爾尚，形容他的創舉：「可能是我所看過的游泳賽事最偉大雙金（greatest double）。」

馬爾尚不止在游泳奧運賽場稱霸，同時也是個學霸，他在大學主修計算機科學（Computer Science），並以最高榮譽畢業，又是一位人生贏家。