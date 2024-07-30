巴黎奧運︱游泳近半賽事後仍無世界紀錄　泳池太淺不利造好時間？

巴黎奧運9日游泳賽事完成近半後，依然未有一個世界紀錄，包括何詩蓓兩大強敵迪梅絲（Ariarne Titmus）和奧卡拉瑾（Mollie O'Callaghan）、法國「新菲比斯」馬爾尚（Léon Marchand）、中國自由泳百米飛魚潘展樂和加拿大天才麥堅杜殊（Summer McIntosh）等多位狀態大勇的世界紀錄泳手登場，均未有新世績誕生。

外界歸咎今屆賽事的游泳池只得2.2米深，有別於慣常舉行奧運和大賽的3米深度，泳手和教練紛指有其他外在因素影響，到底泳池太淺是否不利泳手造出好時間?



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今屆賽事的游泳池只得2.2米深，被指不利泳手造好時間。（路透社）

近屆奧運游泳世界紀錄

2000悉尼／14

2004雅典／8

2008北京／25（鯊魚衣）

2012倫敦／9

2016里約熱內盧／8

2021東京奧運／6

2024巴黎奧運／0（完成1/3賽事後）



三場「世紀大戰」時間慢得離奇

今屆賽事有多場萬眾期待的「世紀之戰」，比迪（Adam Peaty）與覃海洋的「中英百米蛙王」大戰，二人均未能游出水準，比迪的100蛙世界紀錄為56.88秒，2016年創下的奧運紀錄為57.13秒，今屆決賽8位泳手竟無人游進58秒，比迪以59.05秒並列亞軍，覃海洋更以59.50只得第七名，爆冷贏得冠軍的意大利泳手馬田尼基（Nicolò Martinenghi），成績也只是59.03秒，跟世界紀錄慢超過兩秒。

三大巨頭迪梅絲、莉迪姬（Katie Ledecky）和麥堅杜殊火拼的女子400米自由泳決賽，也是如此，大熱勝出的迪梅絲時間3分57.49秒，她大部分時間受麥堅杜殊在旁壓迫下，仍較她去年世錦賽創下的3分55.38秒，也是慢超過兩秒，獲季軍的美國「女水神」莉迪姬時間更是4分00.86秒，跌出4分鐘。

另一場矚目之戰，正是香港泳手何詩蓓跟迪梅絲和奧卡拉瑾兩位澳洲巨星的對決，兩位澳洲泳手今年在6月奧運選拔賽雙雙打破世界紀錄，迪梅絲游出1分52.23秒，奧卡拉瑾1分52.48秒，世人期待她們在巴黎再次突破，二人跟何詩蓓快放鬥足150米，時間理應不差，結果奧卡拉瑾以1分53.27秒勝出，改寫迪梅絲東京奧運寫下的紀錄，惟跟世界紀錄相差一秒，也未能刷新個人最佳時間（PB）。亞軍迪梅絲的1分53.81秒跟PB足足相差秒半，何詩蓓的1分54.55秒，也不及她在東京奧運寫下的1分53.92秒亞洲紀錄。

今屆游泳館多場大戰均未產生世界紀錄，包括何詩蓓獲銅牌的200米自由泳決賽。（路透社）

近半賽事後罕有無世界紀錄

麥堅杜殊今年5月才以4分24.38秒刷新女子400米混合泳世界紀錄，她贏得個人首面奧運金牌的成績僅為4分27.71秒，跟PB相差超過3秒；最接近世績的星級泳手可能已是法國的馬爾尚（Léon Marchand），他在男子400米混合泳在沒有任何對手壓迫到他之下仍游出4分02.95秒的奧運紀錄，再次改寫「同門師兄」菲比斯的另一項紀錄。

奧卡拉瑾、馬爾尚、澳洲女子隊的4X100米自由泳接力，在加上中國泳手潘展樂在男子4X100米自由泳接力第一棒游出的46.92秒等在內，今屆頭4日游泳賽事共產生7個奧運紀錄，未有世界紀錄，餘下5日賽事要追上里約熱內盧奧運的8項世界紀錄，或東京奧運時的6項，都看來無甚可能。

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對於各大星級泳手時間成績不似預期，外界紛紛將矛頭指向舉行今屆游泳賽事的La Défense Arena游泳池。（路透社）

外界矛頭紛指泳池太淺

對於各大星級泳手時間成績不似預期，外界紛紛將矛頭指向舉行今屆游泳賽事La Défense Arena內的游泳池。因為這個新建的泳池只得2.2米深（甚至有報道指為2.15米），較國際泳聯（FINA）推薦的3米水深有相當大差距。

願意直接評論這點的泳手不多，今屆男子400米自由泳銀牌得主，澳洲泳手雲寧頓（Elijah Winnington）僅稱，「大部分時間奧運會都不是游泳運動全球最佳的樂園，有別於世錦賽和本地賽事大家慣常看到的。」

中英美三大百米蛙王對決，無人游進59秒內，時間慢得出奇。（Getty Images）

法國科學家力證：有3米深會好好多！

法國國家研究中心高級科學家艾夫達利安（Amandine Aftalion）接受體育網媒The Athletic訪問時力證：「（泳池）有3米深會好好多」，她指出，「當你游泳時會產生波浪，波浪會轉移向後方及下方，若泳池水深太淺，波浪就會從池底反彈回來，令池水產生擾流，從而使泳手慢下來……」

「2008年開始，國際泳聯建議（奧運會）興建3米深泳池，最低限度是2米，但建議是3米，因為它對創紀錄大為有利，也能限制波浪從池底反彈產生阻力。」艾夫達利安批評，「他們興建這個泳池實在太瘋狂，這實在太明顯，有那麼多優秀泳手，他們都在最佳狀態，應該可以打破他們的世界紀錄。在100米蛙泳，他們理應表現得好好多，這真的是因為受到池底產生的波浪影響。」

澳洲泳手雲寧頓談到奧運有太多其他因素影響泳手成績。（Getty Images）

泳手教練點出今屆無世績或涉其他因素

澳洲泳手雲寧頓指出泳手成績或受其他外在因素影響，他指出沒有任何場合較奧運會壓力更大，還要面對其他問題，「你要花更多時間在選手村步行，食物也不是慣常所食的，巴士行程也更長。」言談間，雲寧頓的意思就是奧運有太多其他因素影響泳手成績，不限於泳池設計一項。

法國隊教練岳古恩（ Denis Auguin）稱，東京到巴黎奧運3年間舉行較慣常頻密的3次游泳世錦賽（慣常為兩年一度），加上其他賽事，比賽過於頻密下讓泳手未能充份備戰。 「我們有5年時間為東京奧運準備，今屆只得3年時間。從東京到現在，我們有太多場高級別比賽，長池、短池、歐錦賽——實在太多。」