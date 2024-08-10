巴黎奧運拳擊｜卡莉芙無視性別爭議　夢想成真大勝中國拳手奪金

阿爾及利亞女拳手卡莉芙（Imane Khelif）捲入性別爭議，成為今屆巴黎奧運的話題人物，無阻這名25歲的拳手在女子66公斤級別拾級而上，殺入決賽與中國拳手楊柳爭金，結果卡莉芙以壓倒性優勢奪金。

「這面金牌獻給阿爾及利亞人民.......這是夢想成真，我是個堅強的女人。」



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卡莉芙的性別爭議成為今屆奧運會的熱門話題，即使經過不斷的發酵，這名阿爾及利亞拳手依然無視一切爭議，她依然奮戰，如願殺入決賽，與中國拳手楊柳爭金。

卡莉芙在今仗佔盡優勢，楊柳全場捱打，未公布結果前，卡莉芙勝券在握，她已經走向繩角與教練慶祝，她的團隊同樣十分有把握。當拳證準備公布結果時，卡莉芙信心十足，高舉右手，宣布他獲勝後，卡莉芙在擂台中慶祝，然後與教練「騎膊馬」在場上巡遊，看台上的阿爾及利亞擁躉十分興奮。

卡莉芙毫無懸念奪金，三個回合﹑所有裁判全數判卡莉芙獲勝，結果以5：0大勝楊柳。

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