巴黎奧運捲性別爭議風波女拳手首開腔　Imane Khelif：請停止欺凌

阿爾及利亞的卡莉芙（Imane Khelif）及中華台北的林郁婷兩位女拳手，均因性別爭議風波連日成為今屆巴黎奧運焦點人物，二人皆已晉身相關量級準決賽，由於奧運拳擊賽事不設銅牌戰，因此她們已為國定鎖定獎牌。

連日來二人受盡外界和社交媒體辱罵，卡莉芙近日終打破沉默，接受阿拉伯SNTV電視台採訪，呼籲外界「不要欺凌任何運動員」。



阿爾及利亞女拳手卡莉芙，連日被捲入性別爭議之中。（Getty Images）

這兩名女拳手的性別爭議，近日成為討論焦點，國際奧委會（IOC）與國際拳擊協會（IBA）在背後的角力亦進入大眾視線。

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卡莉芙首開腔：我請求他們停止欺凌

卡莉芙上仗賽後在擂台上痛哭落淚，日前她接受阿拉伯SNTV訪問時首度回應今次事件：「我向全世界人民發出訊息，呼籲大家維護奧運原則與憲章，不要去欺凌任何運動員，因為這會產生巨大影響。」

「這會摧毀一個人，會殺死人的思想、精神及心智，亦會造成分化。因此我請求他們停止欺凌。」她續說道。

上場比賽結束後，卡莉芙激動落淚。（Getty Images）

八強獲勝後激動落淚：「我受到很大影響」

被問到為何在上場勝出後激動落淚，卡莉芙回答「無法控制自己神經」：「因為在媒體的狂熱，以及比賽勝利之後，喜悅與其他複雜情況一同浮現，我受到了很大影響。老實說，這不容易（承受），這是一件損害人類尊嚴的事。」

卡莉芙與林郁婷兩人分別在各自級別賽事晉級至四強，雖然IOC連日來公開為她們辯護，力撐兩人一直都是女性，更直斥IBA去年的檢測「有瑕疵」及「不合法」。不過仍有中文媒體錯誤將兩者稱為「變性人」，社交媒體依然充斥大量針對兩人的謾罵與質疑。

卡莉芙形容今次事件「損害人類尊嚴」。（路透社）

這名阿爾及利亞選手感謝IOC為她主持公道：「很開心他們作出補救，因為這展示出真相。」她續表示平時不會看社交媒體，也不在乎外界意見，但希望家人不會因此受影響：「我每周與家人聯絡兩次，希望他們沒有受太大影響。他們都很擔心我，希望神明保祐這場危機會以一面金牌作結，這將會是最佳回應。」

女子66公斤級別拳擊賽事四強，卡莉芙將在8月7日香港時間凌晨4:34出賽，與泰國的Janjaem Suwannapheng爭入決賽；女子57公斤級別賽事準決賽，林郁婷會在8月8日香港時間凌晨3:30出戰，面對土耳其拳手Esra Yildiz Kahraman。