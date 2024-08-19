張家朗金牌專訪2｜三個男人兩面金牌一種默契　「這三年很艱苦」

百年歷史的巴黎大皇宮，拱型天花恍似漫天星光照耀。劍道上，一個劍拔弩張，一個冷靜自若，決定巴黎奧運男子花劍個人賽金牌誰屬的4分18秒，猶如一個世紀般漫長。

深夜無眠的香港觀眾，心情坐足三次過山車；坐在劍道旁邊教練席的法籍教練Gregory Koenig（Greg），既要提醒張家朗「準備好下一劍，畀唔畀你都好」，又忙着向裁判狂吼，英法雙語夾雜，他的血壓和心跳，大概快到臨界點。

台灣裁判黃皓志打出三個大部份香港觀眾都不明白的手勢，成王的張家朗高舉兩隻手指示意兩奪奧運金牌，敗寇的意大利劍手馬奇（Filippo Macchi）功虧一簣心碎倒地。鏡頭一轉，Greg站在劍道上，他沒有三年前東京奧運扳倒摺櫈再狂衝上台的激情，與張家朗那個12秒的擁抱，是深邃的、實在的、具溫度的。

張家朗接受《01體育》專訪，談到師徒的故事，我們從這個擁抱開始回帶。



《張家朗金牌專訪》

第一篇：關鍵三劍背後 一句話成就世界級冷靜

第二篇：三個男人兩面金牌一種默契 「這三年很艱苦」

第三及第四篇，稍後陸續推出



張家朗談到與Greg和Maurizio的故事，從這個擁抱開始回帶。（Getty Images）

奧運金牌，是榮譽的故事，更是人的故事。（01體育楊宇翹攝）

2024年7月12日，「巴黎見」。

張家朗比原定計劃更早啟程，是他主動向Greg要求的，「奧運之前，我想專心一點，安靜地最後準備奧運」。他們落腳於一個距離巴黎市中心45分程車程的劍擊館；張家朗說，Greg還未退役的年代，也曾在此處練習。

至於他們以往不時進駐的法國國家隊訓練基地INSEP，由於臨近奧運，法國隊全員加緊備戰，暫時婉拒訪客。

此後十多天，直到奧運開幕前，只曾一、兩次在Greg的Instagram限時動態看到張家朗踩單車機的身影，還有Greg為他剪頭髮。作為社交媒體常客，張家朗在出發那天於Threads留下一句「巴黎見」之後，就主動消失於任何平台。

「我想安靜，不想看新聞，所以沒上Social Media。其實也沒什麼特別，最後準備都是大同小異，比賽前我不能打太多，主要踩單車機、練體能。」

張家朗金牌專訪1｜親自逐格解構關鍵三劍 一句話成就世界級冷靜

奧運前最後備戰，張家朗遠離社交媒體，只在Greg的Instagram偶爾見到張家朗的身影。（IG：coachgreg_hk）

巴黎征途上，同行的除了Greg，還有另一教練Maurizio Zomparelli。這位風趣友善的意大利籍教練，不像Greg有着大鬍子搶眼易認，他的招牌就是一雙成行成市的塑膠涼鞋（除了單對單給劍手「帶課」，Maurizio天天穿這個牌子的涼鞋）。Maurizio 2021年初正式加盟港隊，帶來一套為劍擊運動度身訂製的體能訓練，「我每次都有feedback給Maurizio，他每天為我調整體能訓練，哪個部位不夠、哪個部位太多，例如我想腳有多點反應，他就從細節微調」。張家朗說，比賽之前，他亦會跟Maurizio單對單「攞課」，「Maurizio對我們同樣重要」。

從抵達巴黎到離開訓練基地，再於開幕禮在塞納河上與何詩蓓一起為港隊持旗，直到比賽日步入巴黎大皇宮，張家朗、Greg、Maurizio，對於比賽沒談太多，只是平靜地按部署各安本份，「沒說出口，怕給大家壓力，但我們三個都很清楚，今次去巴黎只有一個目標，就是爭金牌」。

「沒說出口，怕給大家壓力，但我們三個都很清楚，今次去巴黎只有一個目標，就是爭金牌。」（01體育袁志浩攝）

三年前東京千葉幕張展覽館，張家朗扔開面罩慶祝奪金一刻，小眼睛既驚且喜，Greg一手扳倒教練席的摺櫈，一股狠勁衝向劍道上的張家朗，再忘情地東奔西跑，他們都知道，疫情下贏得的金牌，比原定計劃早來了三年。

在Greg於2018年底加盟港隊時，就把劍尖瞄準巴黎。他對運動員說，六年之後，我們一起爭獎牌。

劇情光速發展，爭金變成爭衛冕，張家朗不只改寫奧運男子花劍個人賽68年來的歷史，也成為香港史上首個兩奪奧運金牌的運動員。兩個沉澱澱的圓形各自盛載不同的重量，CHAUMET金牌上的18克艾菲爾鐵塔碎片，是張家朗為Greg一圓家鄉奪金的奧運夢，更是兩人在千日之間的點滴累積。

「這三年其實幾難捱，有狀態不好的日子，也有練得不好的時候，『上量』（即加訓練量）的階段更加辛苦」。歷年來第一次聽張家朗提到訓練難捱，然而具體程度僅止於此，「沒有刻意隱藏，也不必特別去說什麼，最重要是我和教練都清楚自己在做什麼」。

東京奧運，張家朗扔開面罩慶祝奪金，小眼睛既驚且喜。（資料圖片；01體育高詩琦攝）

第一面奧運金牌，比原定計劃早來三年。（資料圖片；01體育高詩琦攝）

去屆奧運，張家朗經歷一輪年少的茫然後踏上劍道，憑勇氣戰勝一日五場激戰，他賽後把自身格言「Don’t Lose Your Way」送給香港人，提醒我們在迷霧之中緊守初心；今屆他則以金牌為目標，然後在漫長的千日備戰中克服無數困難。

路途上，他贏過三面世界盃及大獎賽金牌、一面亞運金牌、一面世大運金牌、一面亞洲錦標賽金牌、一面世錦賽銅牌，然而掌聲背後也有今年亞錦賽兩場大幅領先下被對手反勝，世界盃分站亦曾首圈遭淘汰。這些挫敗未必走進香港人視線，卻是孕育一個金牌選手的寶貴養份，張家朗從中知道，比賽前一星期不能打太多，寧願保持新鮮感，但比賽當日必須比人做多一倍甚至兩倍熱身；對教練定下的訓練計劃，以前覺得只要跟住做就會有成績，「邊會話有自己模式㗎」，現在則是互相探討，一起修正，合力找出最適合的狀態迎接比賽。

「可能大家覺得，『嘩好似好易咁，又贏金牌』，但人類都是從挫敗中學習，失敗過才對問題有感覺。『失敗乃成功之母』並不老套，因為是事實。」

「因為內心覺得好『瘀』將問題擱在一旁，問題會無啦啦唔見咗？下次再出現同樣問題，反而會因為怕『瘀』而愈大壓力，影響發揮，我不想這樣。」

「面對自身不足是了解自己的必然過程，了解自己是最重要的，因為我們要為自己負責。」

「Greg是令我學懂如何了解自己的人。」

Greg（右）與運動員相處的時間，遠比見自己的囡囡多。（李思詠攝）

Greg說過，加盟港隊六年來，與運動員相處的時間遠比見自己的囡囡多，與隊員一起食、一起住、一起訓練、一起聊天，「訓練不是每天10至12或3至5，觀察是無間斷的」，「見到他們的表情，我已能看穿他們心情好不好、有沒有問題」。六年相處的點滴不勝枚舉，今年亞錦賽是一次深刻經歷，一向瀟灑的Comeback King接連在個人賽16強和團體賽4強被反勝，張家朗直言「好Hurt」，他賽後向Greg發了一則短訊：「明明贏變輸，下次唔會，對唔住。」Greg回話：「我係戥你唔開心，唔係你要同我講對唔住。」

問張家朗如何形容Greg，他說是朋友，再側頭思考了5秒——「好難遇到咁嘅教練，佢係一個好特別嘅存在」。

「我們都知道，大家有多努力走到今日這一步。」

巴黎奧運8強，張家朗淘汰主隊的拿霍特。（01體育袁志浩攝）

巴黎奧運4強，張家朗勇挫日本的飯村一輝。（路透社）

巴黎奧運決賽，張家朗面對意大利劍手馬奇。（路透社）

2024年7月29日，巴黎大皇宮，張家朗與馬奇在準備區，等候一小時後的金牌戰。

張家朗喝了點運動飲料，與Greg和Maurizio坐在梳化，一起看柔道比賽轉播。

「緊張嗎？」我問。

「來到這一步，我們都清楚大家一直努力過什麼。所以，不緊張。」張家朗說。

推開大皇宮陽台的拱門，沿着典雅的「榮譽樓梯」（Escalier d’Honneur）走進劍道，一場驚心動魄的決鬥，震耳欲聾的歡呼聲，最終由張家朗與Greg一個勝過千言萬語的擁抱作結，落敗的馬奇只能對着裁判黃皓志喋喋不休。

在此補充一筆，一直甚少出場的Maurizio，與張家朗相擁一刻成功吸引攝影師注意，咔嚓一聲，成為巴黎奧運男子花劍個人賽決賽其中一張美麗圖片，算是給Maurizio留下一份珍貴的禮物。

「其實Greg好易——㗎！我打之前同佢講過，不如今次我試吓整到你——啦！」兩次快要說到關鍵字，張家朗總是頓了頓，把字吞掉了。反覆翻看比賽直播，終在比賽完結後的1分43秒，瞥見Greg用衫角拭淚。

歡笑、淚水。奧運金牌，是榮譽的故事，更是人的故事。

4分18秒，打出關鍵三劍，馬奇落敗了。（Getty Images）

每天穿著塑膠涼鞋的Maurizio（左），終於出場了。（Getty Images）

張家朗感恩遇上Greg和Maurizio，彼此互相信任。（01體育楊宇翹攝）

張家朗專訪系列：八年對談，見證成長



第一回｜少年劍神：請忘記亞洲冠軍（2016）

第二回｜人大了，在沉靜的空間自省（2018）

第三回｜首奪金牌的後奧運自白（2021）

第四回｜佛系勝利哲學 潤物細無聲（2022）

第五回｜承擔是四個人一個故事（2023）

第六回｜東京到巴黎From a boy to a man（2024）

番外篇1｜張家朗最想留住的誰和誰（2022）

番外篇2｜爸爸媽媽給劍神的信（2022）