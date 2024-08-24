張家朗金牌專訪3｜用奧運兩金改寫歷史　張家朗的下一站，在哪？

19歲，首戰奧運，16強。

24歲，二戰奧運，金牌。

27歲，三戰奧運，金牌。

當年一席16強已是香港男子劍擊最佳奧運戰績，如今一面奧運金牌都不夠突破，歷史定格於香港首個奧運兩金得主，張家朗的下一頁，在哪？



《張家朗金牌專訪》

第一篇：關鍵三劍背後 一句話成就世界級冷靜

第二篇：三個男人兩面金牌一種默契 「這三年很艱苦」

第三篇：用奧運兩金改寫歷史 張家朗的下一站，在哪？

第四篇後記，稍後推出



張家朗的下一頁，在哪？（01體育楊宇翹攝）

這次訪問，第一次從張家朗口中聽到的，除了關於過去三年訓練的艱苦，他也提及東京奧運奪金之後，劍擊路上偶有欠缺動力的時候。

被隊友形容為「鬥心好恐怖」的人，可是連跟隊友玩波、爭零食，都鬥志滿滿要爭第一。

被隊友形容為「鬥心好恐怖」的張家朗，可是連跟隊友玩波、爭零食，都鬥志滿滿要爭第一。（資料圖片；鄭子峰攝）

「奪得第一個奧運冠軍之後，要維持動力的確有難度。奧運是我從小開始一直努力的夢想，達成之後，怎說也偶爾有迷失的時候。」回顧他東京奧運後的戰績：三面世界盃及大獎賽金牌、一面亞運金牌、一面世大運金牌、一面亞洲錦標賽金牌、一面世錦賽銅牌，還有一堆各大賽事的亞軍和季軍——人前是劍道上的冷靜機智，人後卻是夜闌人靜的內心交戰。

張家朗也曾問：「我應該再追求什麼？」

奧運兩金，前無古人。（01體育楊宇翹攝）

【按圖：從東京到巴黎，張家朗得過的榮譽】

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經歷兩屆奧運，我們都知道教練Gregory Koenig（Greg）是張家朗劍擊路上的重要角色，除了教授各種技術和戰術，也幫張家朗調整賽場上的心理，場外更不斷為他尋找不同的動力。去年杭州亞運，男子花劍個人賽比賽當日，張家朗一早起床自覺手感欠奉，Greg笑說贏得金牌的話就給他小獎勵；我笑他一個小獎勵就足以帶來一面金牌，他回話：「看似幼稚的舉動，也是教練在日常相處中十分熟悉我，才會用這個方式鼓勵我」。

張家朗坦言，Greg在身邊不斷推動他，是他內心最為觸動的一點，但要在繼續前進，最終也必須靠自己。

「奧運是我從小開始一直努力的夢想，達成之後，怎說也偶爾有迷失的時候。」（01體育楊宇翹攝）

他提到NBA傳奇米高佐敦（Michael Jordan）紀錄片《The Last Dance》。兩年前一次訪問，他說兩次觀看這套紀錄片，有着不同的況味，原來此後他也不時翻看，從中得到不少靈感。「最初抱着球迷的視角，就是一齣戲而已，但此後每一次翻看，體會都多一點，特別是我開始真正感受到欠缺動力是怎樣一回事」。打劍技術愈見精準，要再提升就更困難，就如何詩蓓說過，如已破了世界紀錄，進步空間必然相對狹窄，「劍擊技術大同小異，我識你都識，不會說『無啦啦』有新絕招，重點是看劍手的臨場心態、如何鋪排戰術」。《The Last Dance》記錄了米高佐敦甚至會在對手身上杜撰故事來激勵自己，「有樣學樣」或許激進，但對於這種不斷追求的精神，張家朗說：「至少令我知道世上最優秀的運動員會用哪些方法。」

每次翻看《The Last Dance》，張家朗都有不同的體會。（資料圖片；張浩維攝）

巴黎奧運閉幕接近兩星期，張家朗仍在休養生息。大膽想遠一點問他下一屆奧運，他雖說暫時未有想法，「手和膝始終有一定程度的勞損，所以有點不穩定因素，都要視乎之後如何保養自己」，但他心裏仍有一些空白尚未填滿。

過去一年，港隊於團體賽取得史上最佳戰績，包括世錦賽首度踏上頒獎台，勇挫意大利和美國奪得季軍，世界盃日本站和埃及站也分別排名第3和第4，已過了奧運積分賽期的世界盃香港站更一舉奪冠，可惜始終與巴黎奧運團體賽緣慳一面。

「團體一齊打、一齊爭的感覺，是比較罕有的，畢竟劍擊是個人運動。大家可能覺得團體賽也只是逐個逐個上場打，但台下的人如何跟台上的人溝通和連結，正正是團隊精神所在，是大家一齊奮鬥的共同目標。」

勝利不只是結果，更是態度，與其囿於刻下挫敗，不如堅定邁步前行。張家朗是這樣一次又一次改寫歷史，誰知道四年後又是怎樣的故事？

勝利不只是結果，更是態度，與其囿於刻下挫敗，不如堅定邁步前行。四年後又是怎樣的故事？（01體育楊宇翹攝）

張家朗金牌專訪1｜親自逐格解構關鍵三劍 一句話成就世界級冷靜

張家朗金牌專訪2｜三個男人兩面金牌一種默契 「這三年很艱苦」

張家朗專訪系列：八年對談，見證成長



第一回｜少年劍神：請忘記亞洲冠軍（2016）

第二回｜人大了，在沉靜的空間自省（2018）

第三回｜首奪金牌的後奧運自白（2021）

第四回｜佛系勝利哲學 潤物細無聲（2022）

第五回｜承擔是四個人一個故事（2023）

第六回｜東京到巴黎From a boy to a man（2024）

番外篇1｜張家朗最想留住的誰和誰（2022）

番外篇2｜爸爸媽媽給劍神的信（2022）