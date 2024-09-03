日本名將三原舞依來港競逐花樣滑冰亞洲賽　腳傷已癒100%狀態爭冠

2024亞洲公開花樣滑冰錦標賽正於九龍灣Mega Ice舉行，焦點之一是日本好手三原舞依。

25歲的三原曾兩度贏得四大洲錦標賽，前年也在世界花樣滑冰大獎賽總決賽封后，但她一度受傷患困擾，幸而憑無比毅力，以及從研修心理學得來的知識，渡過難關。今次來港參賽，她表明已告痊癒，有信心發揮100%水準。



2024亞洲公開花樣滑冰錦標賽9月2至5日上演，來自16個國家或地區逾130名好手來港競逐，日本名將三原舞依（Mihara Mai）極具人氣。她以最愛的櫻花作為訓練服上的圖案，十分搶眼。她訓練後談到此前的右足踝疲勞性骨折，幸好帶來好消息：「現時已經痊癒了，所以我有信心在賽事中100%發揮出來。」回想養傷的日子，她做了很多訓練，尤其是下肢鍛煉，在研究院修讀心理學的知識，也令她走出低谷重新振作。

三原舞依以最愛的櫻花作為訓練服上的圖案，十分搶眼。（公關提供）

今次是三原第一次來港，賽前備戰和比賽以外，她也品嚐了燒賣等港式地道小食，更帶了一個「好朋友」前來，就是Pochacco ，即是港人熟悉的PC狗。「非常可愛！這個 Pochacco 是朋友送的，非常好的禮物，也帶給我運氣。」三原特別拿出口袋中的Pochacco夾，向記者展示吉祥物。

三原舞依將於周三及周四晚上作賽，她選用了鋼琴曲目《Grief》角逐成人女子組。賽事於九龍灣Mega Ice舉行，免費入場。