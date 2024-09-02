2024亞洲公開花樣滑冰錦標賽一連四日舉行　港隊派26人強陣出擊

「2024亞洲公開花樣滑冰錦標賽」（又稱花式溜冰）將於9⽉2⾄5⽇於九龍灣Mega Ice舉行，這是香港繼2008及2017年後，第三次舉辦這個賽事。香港隊將派出26名選手角逐，力爭站上亞洲殿堂。



2024亞洲公開花樣滑冰錦標賽今日舉行開幕典禮。（公關提供）

今屆比賽共有26個國家或地區角逐，除了中國、日本、韓國等傳統勁選，澳洲及新西蘭亦將派隊參加。在132名參賽選手中，焦點人物當數日本的三原舞依，25歲的三原曾於2017及2022年四大洲花式溜冰錦標賽女子個人賽封后，亦是2022年大獎賽總決賽冠軍；中國隊的安香怡亦是有力競爭者，她於去年贏得全國花樣滑冰錦標賽冠軍，今次參加成年女子組賽事。

2024亞洲公開花樣滑冰錦標賽一連四日在九龍灣MegaBox舉行。（公關提供）

港隊方面，將有26名選手角逐各組別賽事，中國香港滑冰聯盟主席葉丹丹表示：「亞洲公開花樣滑冰錦標賽一直是這項運動擁有無限潛力的證明，這個比賽不僅讓選手一展所長，更培育出圈子裏的團結和友誼。」2024亞洲公開花樣滑冰錦標賽於9月2日至5日在九龍灣MegaBox L10 Mega Ice舉⾏，賽事分為成年、青年、高級少年、中級少年及初級少年男、女子共十個組別，今屆賽事更首度增設獎⾦，為優秀的運動員提供小獎勵。