花樣滑冰亞洲賽Mega Ice上演　葉丹丹：辦世界級大賽非遙不可及

「嘉里建設 呈獻 2024亞洲公開花樣滑冰錦標賽」，9月2至5日在九龍灣MegaBox的Mega Ice舉行，這場亞洲級賽事除了26名香港選手，更有來自世界各地的世界級花滑選手競逐。

中國香港滑冰聯盟主席葉丹丹指，香港潛質選手與世界級選手同場，將獲益良多，也期望香港未來能舉辦世界級的滑冰賽事。



賽事資訊：

2024亞洲公開花樣滑冰錦標賽

日期：2024年9月2至5日

地點：九龍灣MegaBox L10, Mega Ice

*免費入場



今次是香港繼2008和2017年後，第三度主辦亞洲公開花樣滑冰錦標賽，今次賽事吸引了來自16個國家及地區共132人參賽，當中包括中國、日本、韓國的世界級選手，例如曾兩度在四大洲錦標賽和大獎賽決賽封后的日本名將三原舞依，來自韓國的應屆青年冬季奧運會雙金得主金賢謙等等。香港亦有26人參賽，是今屆賽事最龐大的代表團。

亞洲公開花樣滑冰錦標賽2024參賽者之一，是來自韓國的應屆青年冬季奧運會雙金得主金賢謙。（OIS）

中國香港滑冰聯盟主席葉丹丹稱，希望透過第三度舉辦賽事，進一步推動香港花樣滑冰發展，當中主要是讓本地潛質選手把握與世界級選手同場的機會，提升水平：「雖然滑冰是個人運動，但其實需要多人一起訓練，運動員每次跟世界級的選手踏上同一冰面，都能觀察對方的動作，憑此進步，所以每個跟世界級選手作賽的機會，都是十分珍貴、有價值的。」

她指出，不論是年紀小、仍在入門階段的香港選手或是較有經驗的運動員，都能從中獲益，同時指出其實香港也有許多高水平選手：「大家來看比賽的話，也會見到香港其實有很多能做出漂亮動作、很有潛質的選手，他們擁有大好前景。」

中國香港滑冰聯盟主席葉丹丹。（陳葦慈攝）

香港代表團當中，年僅13歲的郭幸儀會出戰青年組賽事，她已代表過香港參加不少國際及國內賽事，曾奪得亞洲少年錦標賽、全國錦標賽及香港錦標賽等多項賽事的冠軍，5歲已開始滑冰的幸儀，目前每日作兩課一至一個半小時的訓練，她其中一位偶像是來自韓國的應屆世青亞軍申智雅。

幸儀坦言最享受滑冰之處，是完成動作帶來的滿足感：「當乾淨俐落地做到跳躍落地、旋轉的動作做得好時，真的很滿足。」談到今站比賽的目標，她說得很簡單而堅定：「希望能表現出訓練的成果，因為最近一切都很順利，希望我比賽中也能做到。」談到未來目標，她說：「只想更穩定地表現，當然如果有機會，也會作更多嘗試。」

香港花樣滑冰選手郭幸儀曾在國際和本地花滑賽事贏得不少獎項。（陳葦慈攝）

香港已第三次舉辦亞洲公開花樣滑冰錦標賽，葉丹丹認為，除了本身已熟悉流程之外，在政府提供資助、嘉里在場地上支持之下，香港本身在舉辦賽事方面有優勢，認為未來有條件舉辦世界級賽事：「我們很期待，因為香港有很多建造各種體育場館的計劃，香港花樣滑冰已參加過五次冬季奧運會，現在香港市民也很關注奧運項目，希望香港未來有機會建造可以轉換成滑冰場的場館。」

葉丹丹認為，在香港舉辦世界級賽事並非遙不可及：「我認為這機會是不小的，如果能成事，我們能辦的不僅是亞洲級賽事，更有機會做到大獎賽、四大洲賽甚至世界錦標賽，我覺得這不是遙不可及的夢想，而是很有希望實現的事。」