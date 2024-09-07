棒球｜港隊小將被追平仍不失鬥志　激戰三小時憑延長局險勝泰國

「法定時間」被追平導致「加時作賽」，香港棒球小將依然咬緊牙關，最終在延長局的八局上憑賴盷儒返回本壘得分，領先9：8，眾將在八局下眾志成城守住一分優勢，結果在亞洲U18棒球錦標賽名次賽險勝泰國。

港隊原定今天對巴基斯坦爭奪第5名，但因對手缺席，預料最終名次可以鎖定第5，僅次傳統亞洲勁旅日本、韓國、中華台北及菲律賓之後。



香港隊在亞洲U18棒球錦標賽險勝泰國。（中國香港棒球總會Facebook）

今場是港隊在今屆賽事的第二場勝仗。劉翰陽、李朗晴、吳亭億、張立強、杜栢翹、葉雋翹和賴盷譽均跑回本壘得分，其中賴盷譽更在延長局八局上助港隊領先9：8。其實港隊今仗開局打得不錯，頭四局已經領先3：0，不過五局下被對手破防追平3：3，六局下更被反先，落後3：4。

香港隊在亞洲U18棒球錦標賽險勝泰國。（中國香港棒球總會Facebook）

香港隊在亞洲U18棒球錦標賽險勝泰國。（中國香港棒球總會Facebook）

香港隊在亞洲U18棒球錦標賽險勝泰國。（中國香港棒球總會Facebook）

香港隊在亞洲U18棒球錦標賽險勝泰國。（中國香港棒球總會Facebook）

第七局戰況極具戲劇性，港隊在七局上取得5分，以8：4大幅領先，但泰國緊接在七局下再取4分，雙方打至8：8，才導致延長局出現。

值得讚賞的是，除了李朗晴擊出高蛋犧牲打助賴盷譽返回本壘取得寶貴一分，眾將在八局下咬緊牙關守住一分優勢，沒有重蹈之前領先後失守的覆轍，更是致勝關鍵。

香港隊在亞洲U18棒球錦標賽險勝泰國。（中國香港棒球總會Facebook）

由於巴基斯坦缺席，港隊今早毋須出戰第5名爭奪戰，但最終名次需待整個比賽完結後方能落實。至於前4名，則是日本、韓國、中華台北和菲律賓之爭。