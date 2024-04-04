棒球｜大谷翔平擊出今季首支全壘打　背後是運動員必上的寶貴一課

百年一遇的投打兼備「二刀流」，日本球星大谷翔平幾近憑一人之力扭轉暮氣沉沉的棒球運動，他的「外星人」級數球技，還有彬彬有禮的品性和親切可愛的笑容，為這項運動重新注入活力，帶來話題。

去年底以史上最高金額合約由天使轉會道奇，大谷已令整個MLB沸沸揚揚，到二月下旬公布婚訊，再於三月隨隊遠征首爾時，一幀停機坪合照公開籃球員太太田中真美子真身，MLB開季的Seoul Series，更是充滿幸福的粉紅泡泡。

首爾之行熱熱鬧鬧，道奇對教士的揭幕戰，大谷父母、大谷姊姊、大谷太太與大谷翻譯水原一平的太太並肩而坐；可是誰都沒想到，Seoul Series最終以水原一平的非法賭博風波落幕。由於其中兩筆合共100萬美元的款項，由大谷戶口轉賬到非法運動博奕組頭的戶口，大谷也因而惹上涉賭嫌疑。

要調查大谷與水原的絕對不只MLB賽會，更有聯邦調查局，因為賭博在加州屬於違法。在大谷律師團隊表明水原非法盜用大谷戶口，大谷本人並未涉賭，且是最大受害者之後，過去六年曾經緊密合作的兩個人，未來將會對簿公堂，首爾之行「兩人去一人返」，球迷都為大谷錯信他人而歎息。

大谷的狀態或許受這宗風波影響？去季以44轟成為美聯全壘打王的他，今季卻在開季8場共33打席均未錄得全壘打，直至今日（4日）面對巨人於7局下才「開轟」，一記時速170公里的揮棒直飛右外野觀眾席，距離達132米。道奇在這場比賽以5：4擊敗巨人，開季至今每場賽事得分均達5或以上。

大谷賽後說：「我不想以心理狀況作為藉口，那也是球技的一部份。我直到現在都未打出好表現。」

有記者問他這記全壘打是否一棒扭轉劣勢，這樣的定論或許言之尚早，但可以肯定的是，從2018年開始遠征美國的大谷，真正的考驗現在才開始。



來到開季第9場賽事，大谷翔平終於擊出全壘打。（Getty Images）

關於大谷創下的大量紀錄，在此不贅，簡單總結就是能令MLB為他改例*，並連續兩年全票當選MVP，尤其去季以44支全壘打成為美聯全壘打王，加上擔任投手的10勝及OPS破1的成績，他正正式式超越100年前的Babe Ruth，成為真正的「棒球之神」。

*MLB於2022年3月22日引入新規則，允許當日出場的先發投手在結束投球任務結束、更換後援投手後，於之後的局數繼續擔任指定打擊，這條規則被俗稱為「大谷規則」。

曾經的「生死與共」，大谷翔平與水原一平終歸各走各路。（Getty Images）

創造投打俱佳的「二刀流」奇蹟本就困難，是以大谷從小到大眼中都只有棒球，他17歲時曾列出18至70歲的「人生目標表」，當中除了一些「講求機遇」的目標，例如26歲結婚、28歲長子出生、31歲長女出生，其他諸如與大聯盟球隊簽約、代表日本出戰WBC、獲頒MVP等，即使未必在自己所想的歲數實現，但他的確勤勤懇懇地一步步達到這些成就。

有道奇高層這樣形容大谷：「他有兩個嗜好，一是打棒球，二是從事棒球訓練。」的確，大谷壓根兒沒把棒球以外的事情放在心上，身為最高身價球星，他經常被嘲笑衣著髮型老套，全靠姊姊偶爾為他打點服裝，以及後來Hugo Boss贊助，他更一度把薪金打進母親的戶口，再靠母親每月匯款1000美元用作生活費。他的世界就只有棒球，世界觀亦只有棒球，當他由故鄉遠赴言語不通、人生路不熟的美國，身邊的水原一平，漸漸就不只是一個球星翻譯般簡單了。

日本媒體喜以「兩人三足」形容大谷與水原的關係。的確，水原的工作早就超越翻譯。他除了協助大谷完成媒體訪問，更是大谷的訓練拍檔、貼身保鑣、生活伙伴，他甚至管接管送，事無大小兩人一直形影不離，所以當爆出涉賭風波後，曾到MLB擔任翻譯的小島克典接受訪問說，翻譯能夠盜用球員銀行戶口絕對不難，因為球員英語不佳，往往依靠翻譯處理開立銀行戶口、辦理信用卡、繳交費用等事，小島自己就曾協助球員買車，牽涉費用不少。

現在的翻譯Will Ireton不會像水原一平般照顧大谷，反而保持適當距離。（路透社）

水原曾被讚譽為大谷屢創歷史的X Factor，甚至有球迷成為水原的「粉絲」，穿上「Team Ippei」的T恤為水原歡呼。不過這樣的貼身保母也是兩面刃，我們無法猜透水原在大谷身邊是否另有目的，但當債務高達450萬美元的非法賭博風波被ESPN記者捅出來後，大谷這6年來一切只靠水原、幾近「與世隔絕」的生活，終歸為人生帶了重大教訓。

大谷翔平受歡迎，連帶水原一平亦有「粉絲」。（網上圖片）

身處水平更勝日職棒、競爭亦比日職棒激烈的MLB，「搵食」本已不易，日本球員更要學習英語、了解當地文化、融入在地生活，既想專注訓練和比賽，偏偏生活日常要重新適應，只能說，這就是人在異鄉的真正考驗。今季開始，大谷自己要把事情扛起來。

說回今日一戰，記者賽後問大谷是否一棒扭轉劣勢，他透過新翻譯同事Will Ireton回答：「今天早上我與總教練Dave Roberts談了一會，他告訴我，『就做自己吧，不用想太多』，這句真的啟發我。」棒球場上的大谷是「外星人」，但放下球棒、擱起手套，運動員也是跟我們一樣要吃飯拉屎睡覺的凡人，是時候培養與外界接軌的世界觀了，只願大谷沒有水原之後跳進渾水，仍能保持善良正直的心，就如他小時候填充九九八十一格的曼陀羅計劃表，在「提升運氣方法」的小格子寫下「撿垃圾」、「打招呼」和「收拾房間」。

大谷翔平（17號）已屆29歲，仍然充滿孩子氣，與隊友山本由伸玩耍。（網上圖片）