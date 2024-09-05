棒球｜香港隊小將葉雋翹轟場內全壘打　分組賽挫斯里蘭卡旗開得勝

即使經歷一場大敗加一場憾負，一眾香港棒球小將依然不失鬥志，今天在亞洲U18棒球錦標賽面對斯里蘭卡，憑葉雋翹打出一支場內全壘打，加上劉翰陽、吳亭億、張浚賢和杜栢翹各有打點，險勝6：5，錄得今屆首場勝仗。

港隊現在由前台職棒選手周森毅擔任總教練，他接受台灣傳媒時表示，畢竟港隊的起步點難與台灣、日本等亞洲列強比較，未來要由基礎重新建立。



葉雋翹面對斯里蘭卡，打出一支場內全壘打。（中國香港棒球總會Facebook）

港隊完成分組賽後錄得1勝2負，包括首戰大敗予日本0：19、次戰以2：4憾負菲律賓，值得一提的是這班小將面對勁旅菲律賓，表現並不失禮，賴昀譽、吳亭億和劉翰陽合共貢獻5支安打，比菲律賓多2支，其中吳亭億一局上首先得分，五局上又轟出安打由賴盷譽返回本壘，追成2：2。

港隊擊敗斯里蘭卡。（亞洲棒球總會提供）

今日面對斯里蘭卡，雙方激戰兩個半小時。港隊於一局下領先2：0，二局下更有葉雋翹打出場內全壘打。不過今仗港隊亦屢見失誤，讓對手於第三、四、五局取得分數。教練周森毅賽後接受台灣傳媒訪問，總結這班小將的表現：「這批選手大多來自俱樂部性質的球隊（意指本地球會），比賽經驗難跟從小打球的青棒球隊選手相比，比賽有失誤會比較緊張，後續就容易受影響。」

吳亭億連續兩場安打。（中國香港棒球總會Facebook）

香港隊將在名次賽繼續出戰。（中國香港棒球總會Facebook）

周森毅曾經角逐中華職棒球隊統一獅、台灣大聯盟金剛隊和合併後的La new熊隊，今年3月接掌港隊總教練一職。港隊陣容亦有台灣元素，打者吳亭億和劉翰陽都在台灣讀書，前者就讀台灣南山高中，吳則是強恕中學學生，由於兩人的爸媽其中一方有香港人，所以具有代表參賽的資格。