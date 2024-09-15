英超｜阿士東維拉3:2逆轉勝 愛華頓開季4連敗
撰文：蕭通
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周六英超，阿士東維拉主場迎戰愛華頓，其中維拉先落後兩球，憑奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）在上下半場各入一球追平，最後由後備入替的杜蘭（Jhon Durán）轟入世界波，助阿士東維拉3:2反勝愛華頓。
愛華頓在上半場16分鐘先開紀錄，麥尼爾（Dwight McNeil）於前場壓逼奪得對手腳下球，盤球至禁區邊射入。27分鐘，麥尼爾右路左腳開自由球，卡維特利雲（Dominic Calvert-Lewin）一躍而起輕鬆頂入。維拉在完半場前，由奧尼屈堅斯在遠柱力壓米高堅尼（Michael Keane）頂入。
直到58分鐘，維拉的中場泰利文斯（Youri Tielemans）傳入禁區，由奧尼屈堅斯射成2:2。
76分鐘，杜蘭左腳轟入世界波，為維拉攻入致勝一球。愛華頓連續兩場領先2:0被逆轉，開季4戰全敗。
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