英超｜曼聯周六早場鬥修咸頓　坦赫格回擊C朗批評：佢遠在沙特

曼聯將於周六（14日）香港時間晚上7時30分，出戰英超作客修咸頓。曼聯領隊坦赫格（Erik ten Hag）周四（12日）在賽前記者會上回應前球員C朗拿度（Cristiano Ronaldo）的批評，並強調對方的言論不會影響到他。



曼聯領隊坦赫格。（路透社）

早前接受曼聯前隊友里奧費南迪的訪問時，C朗批評坦赫格欠大志，作為曼聯領隊不能說球隊難以贏英超或歐聯。C朗在2021年夏天第二次加盟曼聯，在22/23球季初與球會交惡，當時更公開批評球隊上下，與曼聯及坦赫格不歡而散，轉投沙特聯賽的艾納斯。

了解C朗的訪問：C朗狠批坦赫格「失敗者思維」 指曼聯要由零開始重建

對於C朗的批評，坦赫格在周四的記者會上回應：「他（C朗）都有說過曼聯難以贏英超冠軍（He said that Manchester United can’t win the Premier League）。」

坦赫格續說：「如果你細心好好看那篇報道，他都有說過的。他遠在沙特阿拉伯，離曼徹斯特很遠。人人都可以有自己的意見，這是可以的（He said this if you read the article very well. He’s far away in Saudi, far away from Manchester. Everyone can have an opinion. It’s okay）。」

坦赫格與C朗關係欠佳。（Getty Images）

今季是坦赫格帶領曼聯的第三個球季，開局不太順利，首戰小勝富咸1：0後兩連敗，以1：2不敵白禮頓，再以0：3負宿敵利物浦，目前以3分排聯賽第14位。

坦赫格表示輿論不會影響到他對球隊的工作，他說：「不會影響到我，我很清楚我們的進度及目標。我們正處於過渡期，我們要讓球隊中的年輕球員融合起來。我們要等待傷兵回到隊伍之中。不過，在找任何藉口前，我們必須贏得每場比賽，我及球隊都明白這一點。我們會專注每場比賽，並抱住求勝心。」

C朗質疑坦赫格缺乏「勝利者思維」。（Getty Images）

39歲的C朗早前接受曼聯前隊友里奧費迪南訪問，他再次批評主帥坦赫格，表示對方缺乏「勝利者思維」。C朗說：「我的意見是，曼聯需要全面重建。那位教練，他們說難以贏得英超及歐聯。作為曼聯教練，你不能這樣說，不打算去為聯賽及歐聯冠軍而戰。」

「你必須在內心說，『聽住，或者我們沒有那種潛力，但我不能這樣說』。我們會去嘗試，你一定要去嘗試。」

「他們能夠有好表現，沒錯的，他們贏到聯賽盃，但我指的是歐聯、歐霸或者英超，我覺得很困難。希望我是錯，希望吧，但真的很困難。」

C朗重返曼聯卻未有美滿結局，在2022年底與球會不歡而散。（Getty Images）

曼聯將於香港時間周六晚7時半作客修咸頓，對於傷兵情況，坦赫格說：「凱倫（Rasmus Hojlund）及勞基梳爾（Luke Shaw）的康復進展非常好，但兩人還未可以在今場候命。」

對於烏拉圭防中新兵文路爾烏加迪（Manuel Ugarte），坦赫格則說：「大家都看到他為烏拉圭的比賽。他今日（周四）下午回來了，他是唯一一位今日回來的球員，其他人在昨日就歸來，所以他都可以在今場比賽候命。」