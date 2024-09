英超｜曼聯周六早場鬥修咸頓　坦赫格回擊C朗批評：佢遠在沙特

曼聯將於周六(14日)香港時間晚上7時30分,出戰英超作客修咸頓。曼聯領隊坦赫格(Erik ten Hag)周四(12日)在賽前記者會上回應前球員C朗拿度(Cristiano Ronaldo)的批評,並強調對方的言論不會影響到他。



曼聯領隊坦赫格。(路透社)

早前接受曼聯前隊友里奧費南迪的訪問時,C朗批評坦赫格欠大志,作為曼聯領隊不能說球隊難以贏英超或歐聯。C朗在2021年夏天第二次加盟曼聯,在22/23球季初與球會交惡,當時更公開批評球隊上下,與曼聯及坦赫格不歡而散,轉投沙特聯賽的艾納斯。

對於C朗的批評,坦赫格在周四的記者會上回應:「他(C朗)都有說過曼聯難以贏英超冠軍(He said that Manchester United can’t win the Premier League)。」

坦赫格續說:「如果你細心好好看那篇報道,他都有說過的。他遠在沙特阿拉伯,離曼徹斯特很遠。人人都可以有自己的意見,這是可以的(He said this if you read the article very well. He’s far away in Saudi, far away from Manchester. Everyone can have an opinion. It’s okay)。」

坦赫格與C朗關係欠佳。(Getty Images)

今季是坦赫格帶領曼聯的第三個球季,開局不太順利,首戰小勝富咸1:0後兩連敗,以1:2不敵白禮頓,再以0:3負宿敵利物浦,目前以3分排聯賽第14位。

坦赫格表示輿論不會影響到他對球隊的工作,他說:「不會影響到我,我很清楚我們的進度及目標。我們正處於過渡期,我們要讓球隊中的年輕球員融合起來。我們要等待傷兵回到隊伍之中。不過,在找任何藉口前,我們必須贏得每場比賽,我及球隊都明白這一點。我們會專注每場比賽,並抱住求勝心。」

C朗質疑坦赫格缺乏「勝利者思維」。(Getty Images)

39歲的C朗早前接受曼聯前隊友里奧費迪南訪問,他再次批評主帥坦赫格,表示對方缺乏「勝利者思維」。C朗說:「我的意見是,曼聯需要全面重建。那位教練,他們說難以贏得英超及歐聯。作為曼聯教練,你不能這樣說,不打算去為聯賽及歐聯冠軍而戰。」

「你必須在內心說,『聽住,或者我們沒有那種潛力,但我不能這樣說』。我們會去嘗試,你一定要去嘗試。」

「他們能夠有好表現,沒錯的,他們贏到聯賽盃,但我指的是歐聯、歐霸或者英超,我覺得很困難。希望我是錯,希望吧,但真的很困難。」

C朗重返曼聯卻未有美滿結局,在2022年底與球會不歡而散。(Getty Images)

曼聯將於香港時間周六晚7時半作客修咸頓,對於傷兵情況,坦赫格說:「凱倫(Rasmus Hojlund)及勞基梳爾(Luke Shaw)的康復進展非常好,但兩人還未可以在今場候命。」

對於烏拉圭防中新兵文路爾烏加迪(Manuel Ugarte),坦赫格則說:「大家都看到他為烏拉圭的比賽。他今日(周四)下午回來了,他是唯一一位今日回來的球員,其他人在昨日就歸來,所以他都可以在今場比賽候命。」