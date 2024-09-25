李思穎．後奧運的我｜用笑容細味最苦澀的痛　奧運教她要勇敢前行

「每次練到就快『爆偈』想放棄，我都會想起我在巴黎流過的眼淚。如果真的放棄，那些眼淚就白流了。今屆奧運哭過，四年後，不可以再這樣子。」

奧運後的香港單車隊主將李思穎，用了最可愛的笑容，細味巴黎盛夏最苦澀的痛。

攝影：陳智康



【編按】「後奧運的我」系列，逢周三推出。或許你已忘掉他和她的名字，他們在2024盛夏的經歷，卻已成為最美麗的香港歷史。



巴黎奧運單車代表李思穎。（陳智康攝）

先回顧李思穎在巴黎奧運場地單車女子全能賽後的訪問。

「好差……好似以往咁，每次捕捉賽都踩得好差，今日都……改變唔到……」

「就算……就算賽前……就算賽前……」

抽泣、拭淚、喘着氣。李思穎想說的是，李慧詩賽前用心向她傳授經驗：「都係咁差……教練同隊友都花時間陪我練，都係踩得好差……」

「（速度）比較難跟啲，主要係自己能力唔夠，能力同戰術發揮都有問題……」

「呢次可以真係可以更見識到所有強手嘅實力，希望之後繼續努力，透過多啲比賽去改善體能同戰術應用……」

最後記者問她如何改進？

「我都唔知……我已經……好多人幫我，我都仲係踩成咁，對唔住……」

這張奧運的號碼布，盛載着李思穎的成長。（01體育陳智康攝）

這個訪問發生於巴黎奧運閉幕日。披着降溫裝備的李思穎，尚未從比賽回過神來，對着鏡頭回答問題，臉上豆大的水珠，已分不清是汗還是淚。

當時正值香港時間周日晚上，多少香港人被她的淒涼與失望打動了，看直播也禁不住眼眶濕潤。

今屆奧運，少數香港運動員需要兼戰不同項目，除了游泳隊，就是乒乓球的黃鎮廷、杜凱琹、朱成竹，還有單車的李思穎。她也因此在八日之間經歷了天堂與地獄。8月4日，她在92名選手中以第64名完成全長158公里、總爬升達1700米的女子個人公路賽，成為香港歷來首個踩畢公路賽的女選手；然而她寄予厚望的場地單車女子全能場地賽，力爭殺入前十，最終只排第20，當中的捕捉賽，她最為失望。

「比賽最後六圈，我沒有搶位，卻把位置讓給Yumi（日本選手梶原悠未，是李思穎的偶像），打算下一圈後上超前。但下一圈已有其他選手超越我，然後，就沒有然後了。」

「全能賽一共四場比賽，每場比賽的每個時刻，當時心態如何、為什麼做這些決定，我全都仔細回顧。只能說，大部份決定都不夠好。」

從巴黎返回香港的航班上，李思穎睡不着，她開了比賽片段，從頭到尾細看一遍，做了詳細總結。

「怕錯、怕出意外，當時我是這樣子。」

巴黎奧運，是李思穎的苦澀回憶。（資料圖片；01體育袁志浩攝）

跟李思穎談這場比賽，已是奧運後兩星期。我們相約在一家咖啡店見面，李思穎穿了一襲都市機能風的裙子，肩膀掛着一個麻色Tote Bag，還抽住一隻粉紅色隨行杯。

奧運後放了假，心情平伏了，亦已重投訓練。失望的比賽既成事實，坦誠面對弱點，將之變成前進的動力，是李思穎在巴黎奧運後的最重要作業。

「關於訓練，我要跟教練溝通得更仔細。這樣想起來我才發現，自己對於訓練內容了解不夠深。Sarah（李慧詩）也告訴我，以後要思考清楚自己在練什麼，每課訓練後寫好訓練日記，將當日的訓練效果、身體狀況和心情都記下來，然後前後比對。」

「未來會花更多心力在全能賽，速度和身體力量要加強，也要熟習戰術。」她說，對比去年世界錦標賽，其他選手在奧運時的車速大幅加快，進步距離遠超於她，導致她當時一落場已深知，無論速度和身體力量，自己是身處下風的一群。

「場地單車踩得愈『重腳』，車速愈快，但所需的力量就更多。未來我要多加健身，增強肌力，我本身的確不夠強壯。」

儘管她今周將在瑞士出戰世界公路錦標賽，拍攝當日正值備戰階段，一場差不多6小時的新娘潭路訓練正在等候她，不過她未來將會專注場地多於公路，「我在全能賽還有很大進步空間，真的想好好地鬥一場車」。

差不多6小時的新娘潭公路訓練，李思穎把訓練內容貼在單車上。（01體育陳智康攝）

因為過度活躍症，李思穎小時候就被父母安排大量運動課堂，學過跆拳道、游水、跑步、三項鐵人，最終選擇單車，兩個輪子把她從「家鄉」馬鞍山帶到世界之巔，單車對她來說早已不是課外活動。精英體育從來都殘酷，勝負得失，就像踩在鋼線上，是想贏還是怕輸，往往是運動員在贏輸的無限輪迴中，不斷克服恐懼、不斷燃燒鬥志。

問李思穎，這個奧運是想贏還是怕輸？她收起可愛的笑容，默然片刻。

「我會記住這個問題。」

在她這樣訴說巴黎奧運的得着：「每次練到就快『爆偈』想放棄，我都會想起我在巴黎流過的眼淚。如果真的放棄，那些眼淚就白流了。今屆奧運哭過，四年後，不可以再這樣子。」其實，是想贏還是怕輸，23歲的「小女車神」，早已心中有數。

（01體育陳智康攝）

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