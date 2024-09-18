鄭清然．後奧運的我｜沒一刻猶豫過　四年後，揚帆到洛杉磯

鄭清然，25歲，香港男子滑浪風帆代表，首戰奧運。

滑浪風帆在距離巴黎約860公里的馬賽舉行，遠離大眾視線範圍。比賽一共四天，鄭清然在第三日曾經首名衝線，最終以第13名完成奧運。

奧運後的三星期大假眨眼過去，一切重新開始。走在體院外的城門河畔，鄭清然訴說奧運一點一滴，由爭取參賽資格的萬分驚險，到與獎牌賽擦身而過的不完美，天色漸暗，夜幕低垂，那是一趟關於榮耀、肯定、熱愛和自省的旅程。

攝影：楊宇翹



【編按】「後奧運的我」系列，逢周三推出。或許你已忘掉他和她的名字，他們在2024盛夏的經歷，卻已成為最美麗的香港歷史。



巴黎奧運風帆代表鄭清然。（01體育楊宇翹攝）

能夠完成鄭清然的訪問，要先鳴謝隊友馬君正。當天，我們本是約了馬君正訪問，閒聊起鄭清然沒有回覆Instagram訊息，馬君正二話不說，一通電話，不消30秒：「Okay！」鄭清然就這樣被揪出來。

「今日是巴黎奧運後首日復操，奧運後我放了三星期假，當運動員以來第一次放這麼長，我去了斯里蘭卡觀鯨、滑浪，放鬆一下。」穿了一件香港滑浪風帆總會T恤就出來訪問，更要為了趕在日落前拍攝，在河畔急步而行，鄭清然行得大汗淋漓，還滿有禮貌地跟說：「唔好介意，可能有啲臭。」

天氣悶熱，滿頭大汗的鄭清然接受訪問。（01體育楊宇翹攝）

滑浪風帆自1984年洛杉磯奧運會起成為競賽項目，由蔡利強成為首名奧運風帆港將開始，港隊在11屆奧運以來從未缺席（男子11屆、女子9屆），李麗珊在1996年阿特蘭大奧運為香港勇奪史上首金，固然家傳戶曉，港隊歷年來更是名將輩出，黃德森、何智豪、陳敬然、陳慧琪、陳晞文……「奧運=風帆」，對香港人來說，已是理所當然。

然而鄭清然告訴我們的是，即使一席奧運參賽資格，其實也得來不易。巴黎奧運滑浪風帆男、女子各有24個參賽席位，從去年8月世界錦標賽開始，然後是各洲份的資格賽，陸續決出入場券誰屬，像女隊的馬君正，便在去年9月的杭州亞運取得奧運資格。當時她在亞運摘下銀牌，但因為金牌的中國選手黃先婷早已登上奧運列車，資格於是順延給銀牌得主。

鄭清然卻不像馬君正般順利。他先在世界錦標賽只列53，轉而寄望杭州亞運，只要奪金就能如願出戰奧運，可惜只得銅牌，機會又少一個。「如果斷纜的話，我覺得自己是千古罪人。」鄭清然暗忖，港隊從未缺席奧運的金漆招牌，難道栽在自己手中？

今年4月的法國法國終極資格賽，將會決定最後5個席位誰屬。4日上演12場賽事，鄭清然最終穩佔第3，終於趕上奧運尾班車。「大家都想取得資格，但總有些事情控制不來，若自己全力以赴都無法達成目標，也沒辦法，所以丈練叫我從容一點，不要想太多控制範圍以外的事情，做好自己就好。」鄭清然回想歷時一年的資格爭奪戰，教練一席話令他學懂放下所謂別人的眼光、外界的證明，那是寶貴收穫。

巴黎奧運｜鄭清然滑浪風帆資格賽排第3 助港隊鎖定奧運資格

馬君正在杭州亞運的滑浪風帆摘銀，取得奧運資格。（港協暨奧委會）

鄭清然在4月的終極資格賽奪巴黎奧運資格。（香港滑浪風帆協會提供）

奪得奧運資格後，鄭清然如釋重負，他沒太過興奮，因為更大的挑戰正在等待他，「奧運資格並非團隊的目標，大家都想在奧運有好成績，獲得資格當刻比較平淡，隨即研究有什麼缺點要改善。」

人生身一個奧運發生在相距巴黎約860公里的馬賽。雖不在巴黎，但馬賽港（Marseille Marina）的奧運氣氛同樣熾熱。運動員入口聚集不少觀眾，不論選手國籍，每當選手準備落水，觀眾總會報以熱烈歡呼聲。鄭清然坦言滑浪風帆比賽甚少如此熱鬧，偶爾近岸時更聽到觀眾打氣，這種體驗相當特別。

在奧運開賽前，港隊提早兩個多星期已抵達馬賽備戰，盡快熟習地形，減輕比賽壓力。首日賽事原定7月29日展開，但因風力不足而順延。等待時間愈長，鄭清然腦中的雜念愈多，過度思考、愈見緊張，鄭清然在翌日極細風下的唯一一場比賽，在24名選手中位列第20。第二日舉行5場賽事，鄭清然表現好轉，兩場躋身前十，然而其中一場被取消資格，總成績依然在下游徘徊，港隊裏低氣壓彌漫。

鄭清然首兩日賽事表現失準。（Getty Images）

聽天命之前，必得盡人事。奧運後，總教練陳敬然對鄭清然的評語是：「努力、努力、再努力。」總說滑浪風帆比賽有如人生縮寫，揚帆大海，航道似有還無，不像泳池般排好直線，來來回回不能逾越，小時曾經游泳與滑浪風帆雙線發展的鄭清然，大概深明此道——面對一切變幻，了解自己，方能看清目標，勇敢前行。「以前我不會思考太多訓練背後的原因，久而久之就不了解自己有何不足。每次與阿英（總教練陳敬然）交流，我才逐漸意識到，我不可以單靠別人的力量來進步，更要學習自我成長。提供解決方法是教練的職責，但作為運動員不可盲目跟從，必須自己消化和思考，才會進步。」

巴黎奧運｜滑浪風帆兩港將皆無緣獎牌賽 鄭清然第7場首名衝線

印有奧運五環的背囊及水樽，是運動員用汗水換來的。（01體育楊宇翹攝）

滑浪風帆港隊總教練陳敬然。（資料圖片／黃寶瑩攝）

滑浪風帆對鄭清然來說，已不是8歲時在家門口赤柱的課外活動。小男孩那時怕辛苦、放棄過，見到哥哥鄭清為揚帆大海十分「有型」，決意再次踏上帆板，哪怕風高浪急，終由赤柱撐到馬賽。「其實也有發揮不錯的時候，路線選擇與頂級選手相若，我甚至有能力擊敗他們。我確認自己喜歡風帆，有人說完成目標後會迷失，我沒有一刻猶疑過，我想繼續下去，爭取更好成績。」即使訪問來得突然，鄭清然沒怎麼準備，但趕忙中也揹了五環背囊、帶了五環水樽，這些物品看似平平無奇，但正正紀錄了鄭清然獨一無二的2024盛夏。

小時候接觸風帆的鄭清然。（Instagram截圖）

鄭清然中學時曾經游泳與風帆雙時發展。（Instagram截圖）