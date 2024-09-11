王嘉莉．後奧運的我｜帶着一點不甘告別巴黎　為那一場比賽繼續追

王嘉莉，26歲，柔道港將，首度躋身奧運，令香港繼2012年後再有柔道運動員取得奧運入場券。

巴黎奧運的柔道賽事在「臨時大皇宮」舉行。那裏能否看到艾菲爾鐵塔？王嘉莉帶着這個問題出發，希望以眼睛尋找答案。踏入臨時大皇宮一刻，她滿腦子只得比賽，緊張得要命，巴黎鐵塔早被拋到九霄雲外，當刻她只想做好自己。

面對世界排名相差17位的奧地利代表，晉級非不可能，賽事走向與預期接近，卻在關鍵時刻做錯一個決定，被對手鎖在地上，20秒內全力掙脫不果，最終被「一本」擊敗，首圈止步。以為首次奧運之旅就此完結，想不到賽後一個訪問，一夜間成為熱話。

相隔一個多月，嘉莉談及這次奧運之旅，是學習、是經驗、是希望。

攝影：楊宇翹



【編按】「後奧運的我」系列，逢周三推出。或許你已忘掉他和她的名字，他們在2024盛夏的經歷，卻已成為最美麗的香港歷史。



巴黎奧運柔道代表王嘉莉。（01體育記者楊宇翹攝）

在熙來攘往的觀塘左穿右插，走到其中一座工廠大廈，正是香港柔道隊的訓練場。王嘉莉帶我們走進由軟墊鋪成的道場，隨行還有小貓「蕃薯」及「薯條」，「牠們是這裏的員工」，王嘉莉如此介紹小貓們，兩隻小貓性格相異，薯條在外面遠遠觀望，蕃薯則在道場中「巡邏」，看着我們這一班準備做訪問的陌生人，蕃薯沒有理會人類在幹什麼，先睡在墊上，然後躺在嘉莉出戰巴黎奧運的道袍上，悠然自得。

「牠（蕃薯）試過幾次在我的道袍上尿尿。」當我們擔心之際，王嘉莉續說：「我有四件奧運道袍。」

蕃薯在道場十分搶鏡，特意在王嘉莉的道袍「擺甫士」。（01體育楊宇翹攝）

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奧運道袍與普通道袍，背面同樣印有香港英文簡稱「HKG」及選手的英文名。為了爭取把奧運的字樣及五環縫在道袍上，有人窮一生的努力，還是無法登上奧運的殿堂。

「奧運是個遙不可及的舞台，前兩屆見過有師姐衝擊奧運資格，不論練習、比賽也傾盡全力，最終都是無法取得入場券，好辛苦。」

奧運柔道的積分周期長達兩年，這段期間透過不同國際賽事爭積分，爭取更高的世界排名。王嘉莉自小學一年級與柔道結緣，當年因為柔道的「撻來撻去」覺得有型而感興趣，大概嘉莉都沒有想過，自己有朝一日可以成為奧運代表，而且比想像來得順利。

將奧運字樣及五環縫在道袍上，是不少運動員的夢想。（01體育楊宇翹攝）

「其實我在今年初才認真部署（衝奧）。」王嘉莉笑說，她今年初的世界排名在取得入場券的範圍內，自年初至6月，奧運成為王嘉莉每天訓練的原動力，最終順利在女子48公斤以下級別，透過亞洲排名而獲得奧運入場券，繼2012年的張志業後，再有柔道港將在奧運殿堂亮相。

曾經遙不可及的奧運會，如今變得觸手可及，「其實感覺不大，一切都是順其自然」，王嘉莉在奧運前心情保持平靜，除了希望在柔道賽場大展身手，順道為心中的疑問尋找答案：「究竟臨時大皇宮能否看到艾菲爾鐵塔？」

經過13個小時飛行，王嘉莉到埗巴黎，甫抵達戴高樂機場，人頭湧湧的海關入境櫃位、為奧運代表團特設的特快通道、巴黎奧運的林林總總湧進眼簾。愈臨近比賽，她的心情再不平靜，感受到前所未有的緊張感。

王嘉莉抱着輕鬆心情出戰巴黎奧運。（01體育楊宇翹攝）

賽前兩日，柔道選手們過磅後再抽籤，當時世界排名第57的王嘉莉首圈面對高17位的奧地利代表坦莎（Katharina Tanzer），「我與她（坦莎）過往未曾交手，在（今）年初的訓練營有打過，大家的立技不相伯仲，她較擅長地鎖（編按：用雙腳繞到對方的頭後，再交叉收緊發力），今場大家實力相近，絕對有得打」。

蒙古籍教練Odbayar Ganbaatar於今年4月的亞洲錦標賽來港執教，他早與王嘉莉透過影片分析不同對手，心中對如何應對坦莎大概有想法，「先做好防守，不要被摔倒，嘗試以立技取分至完場」，加上陪練的胞弟王嘉祺，不斷重複模仿對手打法，希望愈打愈熟，在場上可以找到對方的缺口得分。

王嘉莉與坦莎一戰，被編排為第9場，平時比賽容易緊張的嘉莉，等待上場時如坐針氈，因為她深知今仗絕非一面倒，腦海不斷預演比賽情況、在什麼時候出什麼招數，幸好身旁有弟弟，「他知道我很緊張，他特登向我說冷笑話，我都不爭氣地笑了」。

當然，奧運帶來的緊張感，不是一個笑話就可一掃而空。

王嘉莉出場前，幸好有胞弟陪伴才較為放鬆。（資料圖片／黃寶瑩攝）

步入可容納9000名觀眾的巴黎臨時大皇宮，全場掌聲雷動，王嘉莉緊張得要命，滿腦子都是戰術，無暇留意四周，只聽到有人以廣東話高呼：「王嘉莉加油！」

王嘉莉與對手在初段爭持，她嘗試勾腳後推跌對手不果，兩人雙雙倒地，在地上爭持不下，王嘉莉及後被坦莎壓制在地上，苦苦堅持試圖在20秒內掙脫解困，可惜不果，最終被判「一本」落敗。

當裁判示意王嘉莉落敗，她雙手掩面，眉頭緊皺，教練張文翔一邊拍着嘉莉的肩膊，一邊離開賽場。

巴黎奧運．柔道｜王嘉莉首圈出局 談首戰奧運：已沒有退路

王嘉莉（白衫）被對手壓制而落敗。（路透社）

被對手壓制在地上，王嘉莉腦海早已浮現過這畫面，她沒有預料過這麼早發生，其中一個細節是今場的勝負關鍵：「當我被壓倒前，我有一刻跪起來，我當時望着裁判，以為他會叫暫停分開大家，但只要兩人繼續有動作，裁判是不會示意暫停的，正因為當刻這個錯誤決定而分神，再被對方壓制，導致今次落敗。」

王嘉莉在比賽中分神看着裁判，被對手把握機會反壓。（影片截圖）

競技場上，贏家只得一個，王嘉莉的首次奧運之旅，即使不足2分鐘便遺憾結束，但從爭奪奧運資格至巴黎奧運，整趟旅程必定是得多於失。

柔道場上的打法好比一面鏡，慢熱的嘉莉，風格較為保守，習慣先摸清對方的風格後再趁機進攻，當遇到力量大或移動多的對手時，很容易因為害怕而先做防守，但這種打法在爭取資格路上吃盡苦頭，「外國的選手很進取，尤其是歐洲選手，當她們捉到袍就會進攻，我在爭分時遇上很大的困難，往往在頭一分鐘失分，令形勢變得更嚴峻」。

向來是「緊張大師」的嘉莉，縱然在出場緊張得忘記所有細節，當比賽開始的一刻，她全心專注賽事當中卻緊張全消：「我認為自己今次的表現算放得開，不太緊張，比平時比賽的頭腦更清晰。」

向來是「緊張大師」的嘉莉，在奧運場上比平時更清晰。（01體育楊宇翹攝）

當王嘉莉以為奧運之旅就此完結時，想不到一個賽後訪問，成為全城熱話，網民形容為「審犯式訪問」，群起為她抱不平，嘉莉如今現身說法。

「當時打完比賽有點疲倦，隨即就要做訪問，當時都是正常對答，沒有太大感覺，我都比較少看自己的訪問。」

道場門口牆上印有大大個王嘉莉，難怪她不願開燈。（01體育楊宇翹攝）

王嘉莉完成賽事後，未有立即返港，她留在巴黎觀看比賽，最深刻一仗是看着力爭衛冕的日本選手阿部詩大熱倒灶，「當時我和弟弟都『O咗嘴』」。強如四年未嘗一敗的阿部詩都會落敗，令王嘉莉更相信沒有不可能，就如奧運夢一樣。

「阿部詩的落敗告訴我們，這個世界沒有永遠的贏家，有朝一日說不定我們也可擊敗強手。奧運並非想像般困難，加緊訓練就有機會，前面有人做到，後面一定有人追到。」

王嘉莉的首次奧運之旅告一段落，對她未來的柔道生涯甚有幫助，「連奧運這個最大的舞台都體驗過，未來任何比賽都可更放膽出戰」，但卻有一個遺憾，「我有點不甘心，我真的很想贏一場」。

4年後的洛杉磯奧運可以彌補她的遺憾？嘉莉坦言：「計劃太長遠反而有壓力，逐個逐個比賽來打，順其自然吧。」