施政報告2024｜改革體育總會管治　檢討運動員直接資助機制

行政長官李家超今日（16日）發表施政報告，有不少篇幅提及香港的體育發展，在政策方面包括檢討本地運動員的直接資助機制，探討建立統一教練認證制度的可行性，並改革體育總會管治，而在硬件方面，政府會興建一個可舉辦國際級別比賽的游泳館和一個設有劍擊訓練及比賽設備的體育館。此外，政府亦會重新檢視香港大球場改建計劃。



10月16日，行政長官李家超發表任內第三份施政報告。（歐嘉樂攝）

施政報告2024｜體育政策：檢討運動員資助機制

施政報告提及，政府會加強精英運動員和教練發展。政府已邀請香港體育學院檢討運動員（包括殘疾運動員）直接資助機制，優化培訓系統，並成立委員會督導運動醫學及運動科學發展；政府亦會加強教練培訓，探討建立統一教練認證制度的可行性。

張家朗。（袁志浩攝）

施政報告2024｜體育政策：改革體育總會管治

李家超在施政報告中講到改革體育總會管治，港協暨奧委會將完成「體育總會機構管治和運作」檢討並提出建議，確保體育總會能高效運作，讓運動員（包括殘疾運動員）在公平和專業環境下發揮潛能。

立法會議員何敬康（左）與方力申（右）7月17日與泳總及港協暨奧委會三方會面，就小泳手不能參賽一事討論泳總相關制度事宜。（夏家朗攝）

施政報告2024｜連續兩年提及興建游泳館

為提升體育運動普及化，政府將提供更多體育及康樂設施，包括興建一個可舉辦國際級別比賽的游泳館和一個設有劍擊訓練及比賽設備的體育館，並把新興體育活動資助先導計劃恆常化。專業游泳館及劍擊體育館並非新建議，李家超在去年的施政報告亦已經提及。

香港大球場。（廖雁雄攝）

施政報告2024｜重新檢視香港大球場改建計劃

政府希望發展體育產業主場經濟，充分利用明年第一季落成啟用的啟德體育園和其他現有場地主辦多項大型國際賽事，讓港隊在主場作賽，建立觀眾群，有利體育產業長遠發展。政府亦會重新檢視香港大球場改建計劃，確保啟德體育園和香港大球場發揮協同效應。

啟德體育園設計圖。（啟德體育園官網）

針對啟德體育園的啟用，政務司司長領導的「啟德體育園跨部門工作小組」會加強督導體育園順利落成啟用和宣傳，促進體育盛事、創新娛樂、餐飲、會議展覽和旅遊協同發展，並就安全部署、人群管理和突發事故處理等作充分預案和演練。