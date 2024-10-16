施政報告2024︱再推「還息不還本」支援中小企　最多可申請12個月

【施政報告2024/施政報告直播/李家超/施政報告2024重點/施政報告2024懶人包/施政報告2023回顧】行政長官李家超今日（16日）發表其任內第三份施政報告，主題是「齊改革、同發展、惠民生、建未來」。封面沿用綠色，代表政府政策的延續性和關連性，以及和諧、活力和繁榮。



施政報告指，針對中小企在經濟轉型期常遇到的挑戰，政府再推「還息不還本」，容許「中小企融資擔保計劃」的借款企業，包括就現有在八成、九成和百分百特別擔保產品下已批出的貸款，以及在八成和九成信貸擔保產品下新造貸款，申請最多12個月「還息不還本」，並將八成和九成信貸擔保產品的最長貸款擔保期分別延長至10年和8年，同時向兩種擔保產品下新造貸款提供「部分本金還款」選項。金管局亦正積極考慮就銀行資本要求提供彈性，促進銀行為中小企提供融資。

政府通過基金協助中小企升級轉型和拓展新市場。（資料圖片)

施政報告2024｜向「BUD專項基金」注資10億

政府報告會向「BUD專項基金」注資10億元 —— 通過基金（全稱「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」）協助中小企升級轉型和拓展新市場，包括擴大「電商易」的地域資助範圍至東盟十國，並更針對性資助企業推行綠色轉型項目。

為支持中小企數字轉型和把握電商機遇，將擴大數碼港「數碼轉型支援先導計劃」的涵蓋範圍，由零售及餐飲業延伸至旅遊及個人服務界等，一對一形式資助中小企數字轉型。未來兩年繼續舉辦「香港好物節」，助力中小企拓展內地電商銷售市場，並適時在東盟市場舉行「香港好物節」。