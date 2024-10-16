施政報告2024｜北都10年建21萬單位　3試點試行「片區開發」模式

【施政報告2024】行政長官李家超今日（16日）發表任內第三份《施政報告》，指政府會在保持公共財政穩健的前提下，提速推展北部都會區內與經濟及房屋發展相關的工程，在未來10年建21萬伙住宅單位。

李家超表示，政府會在北都試行「片區開發」模式，由項目發展商綜合開發，當局已物色了3個分別佔地10至20公頃的片區作為試點。



行政長官李家超在《施政報告》表示，政府會在保持公共財政穩健的前提下，提速推展北都內與經濟及房屋發展相關的工程。（資料圖片）

北環線鐵絡主線2034年竣工

李家超表示，政府會在保持公共財政穩健的前提下，提速推展北都內與經濟及房屋發展相關的工程。

他表示，北都將逐漸進入收成期。在未來五年，會有約60,000個房屋單位落成入伙，當中包括約10條新公共屋邨；新田科技城的首批用地會推出市場；實施「一地兩檢」的新皇崗口岸大樓亦會落成。

在第二個五年，即2029-2034年，新落成的房屋單位將再增加約15萬個；有逾1,000萬平方米的總樓面面積作經濟用途；古洞北首幢政府聯用辦公大樓落成啟用；北區醫院完成擴建並投入服務；運輸基建方面，北環線鐵絡主線2034年竣工，北都公路（新田段）預計2036年開通。

至於新田科技城首階段基礎工程，政府將尋求撥款，並與今年內開始工程，爭取自2026至27年起，陸續推出約20公頃新創科用地，交由科技園公司發展和營運。

另外，元朗南新發展區第二期工程亦會在明年中開展。牛潭尾初步發展建議將短期內公布，當中會預留用地，推動「北都大學教育城」、第三所醫學院及綜合醫教研醫院的發展，接着會在年底公布新界北新市鎮及馬草壟一帶的初步發展建議。

政府今年內，亦會啟動北區沙嶺的改劃程序，用作數據中心及相關用途的創科用地將擴大至10公頃。

【施政報告2024】推進北部都會區發展。（港府添馬台）

北都試行「片區開發」模式 發展商綜合開發

李家超又表示，當局正在北都探討選取試點產業園區，例如洪水橋╱厦村新發展區部分物流用地，批撥予由政府成立和牽頭的公司，負責按政府產業政策制訂園區發展和營運策略及日常管理、招商引資等工作，明年首季公布細節。

李家超又表示，政府會在北都試行「片區開發」模式，加快建設，揀選具規模及商業價值和將會提供公共設施的地塊，成為片區，由項目發展商綜合開發。當局已物色了3個分別佔地10至20公頃的片區作為試點。