網球｜前美網冠軍狄柏度告別球場　與好友祖高域網前相擁而泣

36歲阿根廷名將狄柏度（Juan Martin Del Potro），周一（2日）在家鄉布宜諾斯艾利斯上演告別戰，還邀得祖高域（Novak Djokovic）出席。

兩人屬多年好友及對手，祖高域張開雙手讓狄柏度打出致勝一球後，到網前相擁而泣，感動不少球迷。



狄柏度曾奪奧運銀牌，男單最高排名世界第3。（Getty Images）

狄柏度是2009年美網冠軍球手，當屆他接連擊敗拿度（Rafael Nadal）及費達拿（Roger Federer）封王，在「四大天王」時代最高曾排名世界第3，在2012及2016奧運分別奪男單銅牌及銀牌。

惟生涯飽受手腕及膝蓋傷患困擾，狄柏度甚至在2022年宣布退役後，需留待至今才能重返球場與球迷告別，現時每天仍需服食不少藥物及承受痛楚，長期使用消炎藥及抗焦慮藥物，亦令狄柏度體重增加不少，有別昔日的高大瀟灑身型。

職業生涯被傷患摧毀，抗發炎藥、抗焦慮等藥物更令狄柏度體重增加不少。（路透社）

這場告別表演賽吸引15000人到場，最終狄柏度以6：4、7：5勝出。打出致勝一球後，他與祖高域走到網前相擁近20秒，兩人在歡呼與掌聲中同樣流下男兒淚，場面令人動容。之後狄柏度亦把自己標誌性的頭帶放在球場中央，向這個舞台告別。

狄柏度比賽期間已多次落淚，他先感謝祖高域毫不猶豫地同意與自己打這場告別賽，隨後表示會帶着快樂結束職業生涯：「我從心底感謝生涯中所有支持過我的人，這些年間，他們的愛填滿我的靈魂。」

祖高域稱讚這名多年好友及對手：「我不知道有誰不喜歡狄柏度，他是我們所有人的榜樣，他一生中最大勝利，便是成為一名出色的人。」

狄柏度指今年3月邀請祖高域時，對方想也不想便一口答應。（Getty Images）

「網球天王」費達拿亦通過影片致意：「你是一名特別球手，也是一名特別的人。你不應覺得悲傷，我們都要在生活中繼續前行，最好的事物仍在等待你。」