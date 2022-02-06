網球｜前美網冠軍悲情結局　遭父敗清2億身家　復出記招感觸落淚

前美網冠軍、阿根廷名將狄柏度（Juan Martin Del Potro）近年因傷休養，他在記者會宣布復出時淚灑當場，表示「這場比賽更像告別」，外界推測他暗示賽後會退役。
狄柏度自2019年受傷開刀後，至今尚未復出比賽，據《ESPN》報道，他在周六（5日）宣布以外卡身分復出阿根廷公開賽與里約公開賽，卻記者會中突然淚灑當場，表示未來兩周可能是他最後一次參加ATP巡迴賽，暗示即將退休。
現年33歲的狄柏度，生涯最高排名在2018年曾達世界第3，並在2009年美國網球公開賽男單封王。久未露面的他在記者會上感慨表示：「這場比賽更像告別，而不是回歸。」語畢便掉下男兒淚。
消息一出震撼網壇，不少球迷對他可能退休的發言感到不捨，紛紛在社交媒體留言祝福和表示感謝。
狄柏度曾多次打敗網壇男單「巨人」，更在2009年美網決賽中擊敗費達網勇奪冠軍，是當時網壇第一位在大滿貫男單比賽中連勝拿度和費達拿，最終奪得冠軍的球員。
這亦是他的唯一大滿貫單打錦標，惟他在2016年手術後，世界排名一度跌至1000名以外，他在2018年美網，事隔9年後再度殺入大滿貫決賽，卻不敵當年傷癒復出的祖高域。
據報道，狄柏度生涯累積獎金高達3000萬美元（約2.3億港元），早前曾被外媒爆料，他自從2005年轉職業開始賺錢後，就把獎金交給父親丹尼爾處理，偏偏其父經商失利，未能獲利之餘更幾乎將狄柏度的獎金都倒蝕。在其父過世後，甚至還有債主上門找上他，令不少球迷感嘆這位前阿根廷球王現況。
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