網球｜狄柏度復出戰或成告別　32強止步哭成淚人：付出了所有

世界排名曾高居第3的阿根廷網球名將狄柏度（Juan Martin del Potro），相隔兩年半終於重返賽場，惜在主場的阿根廷公開賽32強出局，在完場前已禁不住在球迷面前淚灑球場。



33歲的狄柏度曾在2009年美網決賽擊敗瑞士名將費達拿，成為近代少數能粉碎「三巨頭」大滿貫霸業的球員；然而在2018年比賽時傷到髕骨，從此展開漫長復健路。

狄柏度在賽前記者會曾暗示退役。（Getty Images）

狄柏度在休養兩年半後，於今周展開的阿根廷公開賽復出，然而在今日（9日）舉行的32強賽事，以直落兩盤（1：6、3：6）不敵同胞對手，遭淘汰出局。

事實上，賽前曾暗示退役的狄柏度，於賽事還沒結束已眼眶含淚，在比賽尾聲更三度拭淚，才開始自己的發球局，惟最終未能迎接勝利。

狄柏度在比賽尾聲三度拭淚才展開自己的發球局。（Getty Images）

復出戰卻可能成了告別戰，狄柏度在賽後擁抱對手後向觀眾說：「我們可能不會再見了。」

他感觸續說：「今天我付出了所有，直到最後一分。我很開心，這場可能是最後的一場比賽，是在你們的面前結束而不是記者會，我會永遠記住你們。」

狄柏度復出甚至是最後一戰，獲球迷到場支持。（Getty Images）

狄柏度表示膝蓋問題讓他像是「活在夢魘中」，曾做膝蓋手術4次的他坦言，與醫生討論後才決定會否參加下周的里約公開賽，「我總是抱持開放態度，如果今天就是最後一戰，我也會開心離去。」