西班牙超級盃︱巴塞5：2再勝皇馬　10人應戰第15次奪盃刷新紀錄

在沙特阿拉伯舉行的西班牙超級盃周日（1月12日）上演決賽，皇家馬德里以2：5不敵巴塞隆拿，巴塞第15次奪盃刷新紀錄。



上半場5分鐘，麥巴比（Kylian Mbappe，又譯姆巴佩）接應雲尼斯奧斯（Vinicius Junior）傳球，為皇馬先開紀錄。22分鐘，耶馬（Lamine Yamal）在羅拔利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）助攻下，為巴塞扳平。

36分鐘，羅拔利雲度夫斯基操刀射入12碼助巴塞反超前。至39分鐘及上半場補時階段，拉芬夏（Raphinha）及巴迪（Alejandro Balde）先後為巴塞建功。巴塞半場以4：1領先。

換邊後，拉芬夏於48分鐘梅開二度。至57分鐘，巴塞門將施捷斯尼（Wojciech Szczęsny）被罰紅牌離場，令巴塞只得十人應戰。

3分鐘後，洛迪高（Rodrygo）為皇馬追回一球。雖然巴塞僅剩10人應戰，但之後皇馬未能再改寫比數，結果由巴塞以5：2奪盃，繼西甲4：0大勝後，又一次擊敗宿敵。