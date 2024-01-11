西班牙超級盃｜皇馬加時5：3擊敗馬體會　率先晉身決賽

移師沙特阿拉伯舉行的西班牙超級盃4強賽事，1月10日上演馬德里打吡大戰，兩隊入球梅花間竹。皇家馬德里及馬德里體育會在法定時間內踢成3比3平手，需要進入加時，結果皇馬在加時下半場尾段連入兩球，最終以5比3勝出，將會與巴塞隆拿或奧沙辛拿的勝方爭奪冠軍。



上半場賽僅6分鐘，馬里奧靴莫素（Mario Hermoso）為馬體會打開紀錄。至20分鐘，魯迪格（Antonio Rudiger）為皇馬扳平，9分鐘後由費蘭特文迪（Ferland Mendy）將比數拉大。但皇馬只短時間領先，基沙文（Antoine Griezmann）於第37分鐘追回，兩軍於半場已打成2:2。

下半場78分鐘，皇馬門將阿列沙巴拿加（Kepa Arrizabalaga）擺烏龍，助馬體會以3:2超前，7分鐘後由丹尼爾卡華積（Dani Carvajal）及時補救。

因雙方至法定時間以3:3平手，賽事進入加時。在116分鐘，由於史堤芬沙域（Stefan Savic）的烏龍球，令皇馬以4:3領先。然後巴謙迪亞斯(Brahim Diaz）在補時建功，助「銀河艦隊」最終以5:3勝出。

另一場4強賽事於當地時間11日舉行，巴塞隆拿將對戰奧沙辛拿。