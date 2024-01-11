西班牙超級盃｜魯迪格包辦兩入球　「鹹豬手」襲莫拉達變彩蛋

移師沙特阿拉伯舉行的西班牙超級盃，上演馬德里打吡，皇家馬德里與馬德里體育會爭奪決賽席位，兩軍戰至加時才分出勝負，結果皇馬以5：3反勝馬體會，率先打入決賽。

皇馬中堅魯迪格今仗攻入兩球，但其中一球是烏龍球，這名德國國腳今仗與舊隊友莫拉達的互動，卻成為今仗的彩蛋。



基沙文建功，成為馬體會史上入球最多的球員。（路透社）

皇家馬德里與馬德里體育會在沙特爭奪西班牙超級盃的決賽席位，馬德里雙雄合演入球騷，馬體會由靴莫素先開紀錄，皇馬的魯迪格隨即以頭槌扳回一城，費蘭特文迪29分鐘建功反先，基沙文精彩地擺脫皇馬守衛，禁區頂勁射破網，37分鐘追成2：2平手，亦是這名法國國腳在馬體會攻入的第174球，成為史上入球最多的球員。

莫拉達衝前接應隊友傳中，皇馬門將阿列沙巴拿加打手槌，皮球卻省中魯迪格反彈入網，皇馬78分鐘再度落後，幸好卡華積補中得手，兩軍法定時間打成3：3，進入加時再決高下。直至加時下半場末段，入球功臣卡華積右路助攻傳中，馬體會的沙域不慎擺烏龍，其後馬體會門將棄關助攻，反被巴謙迪亞斯反擊射入空門，結果以5：3反勝馬體會，晉身決賽。

魯迪格今仗包辦兩入球，其中一球是烏龍球。（Getty Images）

馬德里打吡踢足120分鐘﹑產生8個入球，當然是球迷之福，皇馬主帥安察洛堤直言一點都不過癮。當皇馬在加時領先時，這名名帥顯得十分冷靜，與興奮的球員們相距甚遠，他賽後直言：「我認為應該冷靜，我們距離冠軍還有90分鐘，這是我們的目標。」

魯迪格再有士哥 襲莫拉達變彩蛋

皇馬上周末對馬略卡時，魯迪格攻入奠勝一球，慶祝時卻遭隊友比寧咸打了一拳，這名德國國腳賽後笑言，「下次佢（比寧咸）入波我就會回敬佢！」可惜魯迪格今仗「報復」不成，祖迪比寧咸未有進賬，反而自己卻包辦兩個入球，雖然其中一個是烏龍球。

魯迪格賽後在社交網站慶祝球隊晉級，表示：「瘋狂的賽事，晉級決賽了！」說到瘋狂，魯迪格在場上有不少前科，例如世界盃對日本的奇異跑姿，今仗又有新猷。魯迪格與車路士舊隊友莫拉達有不少交鋒的機會，他卻被鏡頭捕捉到，向莫拉達使出「鹹豬手」，用手「搣」對方的心口，莫拉達難免燥底，一手推走魯迪格，但魯迪格從頭至尾都面露笑容，看來樂在其中。