亞冬運｜港隊冰球選手賽後被毆　土庫曼4球員不能在今屆賽事上陣

正在哈爾濱上演的第九屆亞洲冬季運動會（亞冬運）冰球項目，港隊在分組賽5：1大勝土庫曼後，雙方賽後握手時爆發衝突，土庫曼球員向港將揮拳，有球員頭盔被打至飛脫倒地。

中國香港體育協會暨奧林匹克委員會（港協暨奧委會）指周一（10日）接獲通知，國際冰球總會就「土庫曼運動員蓄意襲擊港隊，導致港隊運動員受傷的事件作出裁決，四名土庫曼運動員被即時停賽，將不能參與亞冬運其餘賽事。」



土庫曼球員向港隊號球員揮拳，打至頭盔飛脫。（央視截圖）

亞冬運中國香港代表團團長霍啟剛，回應指：「昨天在亞冬運男子冰球C組中國香港與土庫曼的賽事結束後，港隊運動員在賽場上被土庫曼運動員蓄意襲擊，導致港隊運動員受傷，我表示十分震驚和心痛，對此暴力行為予以強烈譴責。」

「作為代表團團長，我在了解事件後亦已親自向相關單位交涉，要求作出紀律懲處，港協暨奧委會一直積極跟進，全力保障港隊安全。港協暨奧委會今天下午接獲通知，國際冰球總會判處四名蓄意襲擊港隊，導致港隊運動員受傷的土庫曼運動員即時停賽，我們對於國際冰球總會迅速回應並公平處理事件表示歡迎。不論賽果如何，運動員都不應遭受暴力對待，這絕非文明社會所願見。」

亞冬運男子冰球C組賽事，港隊與土庫曼在賽後爆發衝突。（新華社）

霍啟剛：3輕傷球員無大礙

霍啟剛續稱，「今早行政長官、文化體育及旅遊局局長羅淑佩和特首辦主任葉文娟一同前往運動員酒店，探望受傷運動員，並向醫療團隊了解運動員的健康狀況，鼓勵他們保持士氣，我代表亞冬運中國香港代表團表示感謝。」

他表示，「經醫療團隊詳細檢查，確認港隊男子冰球三位運動員在事件中受傷，可幸是輕傷，其中一人手部需縫針，經治療後三人均無大礙，今晚將如期出戰中國香港對吉爾吉斯斯坦的晉級賽，期望市民繼續為他們打氣！」

霍啟剛又鼓勵所有運動員和代表團成員，繼續保持信心，「以正面積極的態度迎接餘下的賽事，發揮不屈不撓的香港精神，展現港隊風範。」