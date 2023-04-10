冰球常識問答遊戲　世界冠軍誰屬、港隊「冠軍」的意義︱體壇札記

冰上曲棍球（冰球）在香港是個冷門運動，近期因冰球世界錦標賽（世錦賽）播錯國歌事件成為全城焦點，女子冰上曲棍球（冰球）代表隊剛在世錦賽創下歷史佳績，不妨趁機檢視一下對冰球運動了解有多深。



芬蘭為2022年度冰球男子世界冠軍。（Getty Images）

問：冰球世界冠軍是哪一隊？

2023年世界冠軍尚未出爐，女子組由10支球隊競逐，賽事剛完成分組賽；男子組由16支球隊爭冠，5月12至28日才上演。2022年女子世界冠軍為加拿大，男子冠軍為芬蘭。



香港女子冰球隊剛在世錦賽獲得IIIA組榜首，來年升上IIB組作賽。（冰協提供）

問：香港女子隊剛贏得的「冠軍」，又代表什麼？

冰球世錦賽按照各國競技水平，分為不同級別角逐，男子組有8個級別（爭標組、IA組、IB組、IIA組、IIB組、IIIA組、IIIB組和IV組），女子組則為7個（爭標組、IA組、IB組、IIA組、IIB組、IIIA組和IIIB組），只有最高級別的爭標組球隊才有資格爭奪世界冠軍銜頭。



香港女子隊在2023年世錦賽屬於第六級別的IIIA組，5戰取得4勝1負位列分組榜首，來年可「升班」到第五級別的IIB組作賽。



問：香港男子隊的「第三名」，又代表什麼？

香港男子隊在2023年世錦賽屬於第七級別的IIIB組，5戰得9分取得分組第三名，由於分組第一名才能「升班」，下年會繼續在IIIB組作賽。



冰球在香港屬冷門運動。（冰協提供）

問：香港冰球在全世界屬於什麼水平？

根據國際冰球聯盟（IIHF）2022年度世界排名，香港男子隊在56隊中排第47，女子隊在44隊中排第30。



如按照2023年世錦賽級別，香港男子隊在第七級的IIIB組作賽，爭標組16隊，每級別6隊，港隊在IIIB組得第三，換言之即為世錦賽第49名。



香港女子隊在屬於第六級別的IIIA組作賽，爭標組10隊，每級別6隊，港隊在IIIA組得第一，換言之即為世錦賽第35名。



芬蘭男子隊同時為2022冬季奧運冠軍。（Getty Images）

問：冰球在全世界有多普及？

冰球為冬季奧運焦點項目，始終在較長時間冰天雪地的國家最為普及、水平亦較高，男子世界前五球隊目前分別為：芬蘭、加拿大、俄羅斯、美國及瑞典；女子長年為加拿大和美國之爭，之後為芬蘭、瑞士和俄羅斯。香港身處亞熱帶，跟大部分亞洲地區一樣冰球並不普及，水平也難跟世界前列球隊比較。



跟其他團體運動比較，擁有世界排名的足球隊，男子為211隊、女子188隊；籃球男子161隊、女子118隊；排球男子77隊，女子61隊；欖球男子109隊、女子61隊；曲棍球男子95隊、女子78隊；棍網球男子46隊、女子30隊；棒球男子83隊、女子20隊；壘球男子36隊、女子62隊。



冰球男子56隊、女子44隊，普及程度顯然不及籃足排三大球類運動，但與其他團體球類運動不算相差太遠，亦陸續有更多球隊加入，男子方面有伊朗，女子方面有以色列及塞爾維亞。



問：冰球如何在香港發展？

冰球運動由1970年代起在香港發展多年，礙於場地所限，最初僅為在港居住外籍人士和華僑間流行。隨西九龍中心溜冰場1994年開幕，本地冰球聯賽逐漸擴展，參與人數一步步由數百增至逾千活躍球員。香港現時共有三個成人冰球場地，西九龍中心以外，還有MegaBox及圓方的溜冰場會用作比賽。



負責在香港管理、發展和推廣冰球的香港冰球協會（冰協），1980年成立，為國際冰球聯盟（IIHF）註冊會員。冰協負責管理香港成年男、女子港隊及U18男子港隊，根據冰協官網資料指，「即使香港溜冰場地有限，香港運動員持續克服困難，讓冰球在香港發展。」

