【摩連奴離曼聯】摩連奴終被解僱　三季宿命難逃黯然離隊

摩連奴被炒的傳聞最近此起彼落，曼聯會方終於在今日（12月18日）宣布解僱摩連奴。摩連奴又一次敵不過「摩三季」的宿命，再度被球會解僱。

曼聯在今日透過官網，宣布領隊摩連奴離開球隊，即時生效。曼聯的聲明表示：「球會想多謝摩連奴這段時間在曼聯的工作，希望他未來前途似錦。我們將會委任一名暫代領隊執教至季尾，同時球會開展招聘程序，尋找一位新的正式領隊。」英國權威媒體《英國廣播公司》稱，是曼聯解僱摩連奴。球會其後表示，會先由助教卡域克暫時履行領隊職務，48小時內會公布接任人選。

現年55歲的摩連奴，在2016年起執教曼聯，在紅魔鬼不足3季後，雖然曾經奪得聯賽盃及歐霸盃，但一直與「終極目標」的英超錦標擦身而過。在去季，摩連奴帶領紅魔亞軍完成聯賽，已經是與聯賽錦標最接近的一次。

曼聯在官網發表聲明，解僱摩連奴。（互聯網）

摩連奴的三季宿命難逃，終於被曼聯辭退。（視覺中國）

摩連奴在曼聯的第三個球季，「摩三季」魔咒隨即靈驗，在開季的頭7輪賽事過去後，僅得10分，與當年莫耶斯被辭退球季的開季戰績相同。場上戰術死板引致戰績欠佳，在更衣室內的紛爭同樣不斷，與摩連奴最不咬弦的當然是中場大將普巴，二人關係一直麻麻，摩帥褫奪普巴的副隊長地位，更被拍到在訓練場上怒目相向。如今摩連奴離開曼聯，相信在隊中最高興的必定是普巴。

普巴及摩連奴二人的關係勢成水火，如今摩連奴離隊後，相信普巴是隊中最高興的球員。（視覺中國）

摩連奴在今年年頭才與曼聯續約，但在年底已被球會辭退。由於曼聯仍有機會取得來屆歐聯資格，所以曼聯解僱摩連奴後，會方需要支付2400萬英鎊的解約金。摩連奴在對利物浦不敵1：3後一仗後被辭退，曼聯方面未有公布新任的主帥人選。

摩連奴任內最大的榮獲就是在16/17球季奪得歐霸盃。（視覺中國）