【摩連奴離曼聯】回望過去3季功過難分界　努力興建定盡情破壞？

摩連奴在球壇向來是天使與魔鬼共存的化身，曾經效力其麾下的球員，有人愛得他要死，甘心為他賣命；有人卻嗤之以鼻，視遇上他為人生最黑暗的時間。 回顧摩連奴過去三季在曼聯的執教生涯，對於曼聯球迷來說確實是笑中有淚，第一季到來即捧聯賽盃及歐霸盃雙料冠軍兼令球隊重返歐聯，讓球迷滿心期待曼聯能走出費格遜爵士離去後的陰霾；但「摩佬」賴以成名的實際、目標為本、注重防守的球風，卻讓一眾球迷叫苦說紅魔鬼已失去「魔性」。 總結過去三年，「曼聯」與「摩連奴」兩個球壇名牌由結合走到分開，無論摩連奴本人、一眾球員，以及曼聯管理層，都確實難為正邪定分界。

縱使故事以分手作結，但往事仍可堪回味，本文為你回顧一下摩連奴過去三年的紅魔歲月。

一切就由這一刻開始。站在奧銳福費格遜爵士看台前，一面躊躇滿志的摩連奴，曾經是曼聯球迷能看到球隊重上費Sir時代高峰的希望。（Getty Images）

首季稱霸（2016-17球季）

摩連奴於2016年5月27日與曼聯簽約3年，接替雲高爾執掌「紅魔鬼」。摩連奴執教曼聯首季，即獲得社區盾、聯賽盃及歐霸盃冠軍，食出「小三元」，令一眾曼聯球迷對未來充滿期望。

該季開季前，曼聯有艾歷拜利、伊巴謙莫域和米希達利恩加盟，又月保羅普巴於意甲闖蕩4季後回巢，外界對新陣容寄望甚殷。不過開季踢落，球隊在聯賽表現反覆，雖然球隊在英超輸波不多，全季僅負5場，與當季聯賽冠軍車路士輸波場數一樣。除了9月時連輸兩場，及10月作客車仔淨吞4蛋後，另外兩場敗仗亦只是在季尾留力爭歐霸盃時才錄得。當屆紅魔鬼在英超問是時和波太多，全季竟賽和15場，為當季和波最多的球隊；最終球隊只能以第6名衝線，未能通過聯賽取得晉身來屆歐聯的席位。

可幸的是當季曼聯於歐霸盃賽事火力全開，除在分組賽首仗作客0：1不敵飛燕諾、以及作客費倫巴治僅敗1：2外，紅魔於該屆賽事未再逢敵手，一路殺入決賽，憑着兩名新兵保羅普巴及米希達利恩的入球，以2：0擊敗阿積士，通過歐霸盃冠軍最得來季角逐歐聯資格。

摩連奴親吻歐霸盃，當時他可能想不到，這已是他為曼聯贏得的最重要錦標。（Getty Images)

福無雙至（2017-18球季）

踏入成為奧脫福掌舵人的第二季，摩連奴不斷面對不同的人事變動，在夏天開季前，先有效力13季的隊長朗尼離隊，隨後補入了年輕力壯的盧卡古，以及中場悍將尼曼查馬迪；並在開季初將本已離隊的伊巴謙莫域重新簽入，令球迷對重返歐聯的新球季充滿期待。

紅魔鬼今季歐聯之路確實先甜後苦，在踢畢小組賽後，取得5勝1負的佳績，以15分出線十六強。出線後，十六強面對西甲代表西維爾，首回合作客先與對手兩無紀錄；次回合返回奧脫福，竟以1：2落敗而回，本屆歐聯之路就此終結。另一方面，聯賽盃及足總盃亦於早段出局，只好將重點放回英超比賽之上。

當季英超比賽，曼聯其實表現得實在不差，全季僅輸7場，屬輸波第二少的球隊；主場戰績亦理想，在奧脫福當季頭6隊「Big 6」對手熱刺、車路士、利物浦、曼城及阿仙奴均能取勝，亦一改對上一季和波太多的問題。冬季轉會窗期間以米希達利恩交換來阿歷斯山齊士更令人憧憬可以在今季封王。可惜當季與曼聯爭標的同市宿敵曼城實在有如一頭怪獸，最終竟以100分高分衝線奪標；曼聯最終「僅」以81分取得英超亞軍。

摩連奴帶領曼聯第二季，取得81分的不俗成績，主場面對Big 6全勝，可惜最終仍不敵哥迪奧拿帶領的曼城。( Getty Images)

摩不過三（2018-19球季）

自從第二季中段開始，摩連奴便開始出現以往執教時見慣的人事問題，最明顯不和的是上一季高價回巢的普巴，在踢法和位置上與摩連奴屢有衝突。諷刺的是普巴與法國隊在今夏世界盃奪冠而回，讓「摩連奴不懂用普巴」這說法進一步展現，令二人關係陷入冰點。 另一方面，摩連奴不斷抱怨自己得不到球會的支持，要求買中堅卻不得要領，連部分曼聯球迷也開始變心，指摩連奴只懂得抱怨像個怨婦一樣，讓曼聯失去應有的風度和氣慨。

不過摩連奴開季後似乎未有想辦法「限米煮限飯」，甚至經常排出讓人摸不着頭腦的怪陣，如聯賽作客韋斯咸時排出極保守的5-3-2陣式，將具防守性的球員全數派上陣，讓以往崇尚進攻的紅魔鬼性格盡失，最終更落敗而回。之後回到主場出戰歐聯時，更有主場球迷向球隊報以噓聲。本年度球季至已過接近一半，在英超17戰過後，僅錄7勝5和5負，連最為球迷肉緊的「雙紅會」亦被宿敵利物浦以3：1技術性擊倒，早令人感覺到摩連奴離開曼聯，只是時間問題。有球迷預料，當曼聯在歐聯16強不敵巴黎聖日耳門後，將是摩帥被炒之時，勢估不到摩帥連這一天也捱不到，在今日（18日）便結束曼聯執教生涯。

摩連奴紅魔歲月逐格回顧

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